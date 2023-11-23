Армения рассмотрит решения ОДКБ, несмотря на охлаждение в отношениях с блоком

24 ноября 2023 в 00:46 Размер текста - 17 +

Армения не присутствовала на саммите ОДКБ в Минске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Армения рассмотрит решения, принятые на прошедшем в Минске саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на охлаждение в отношениях с блоком. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян. «Армения рассмотрит вопрос о присоединении к этим документам», — заявила Бадалян, ее слова приводит Sputnik Беларусь. Также она сообщила, что после саммита с визитом в Армению направится генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, который передаст все принятые решения Еревану. Всего на саммите в Беларуси было принято 15 решений, направленных на развитие военного сотрудничества. Одним из ключевых вопросов была дислокация военных сил и их оперативное развертывание. Президент Армении Никол Пашинян не поехал в Минск, сославшись на «определенные обстоятельства», помешавшие ему посетить саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения останется союзником России и не будет выходить из блока.

Армения рассмотрит решения, принятые на прошедшем в Минске саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на охлаждение в отношениях с блоком. Об этом заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян. «Армения рассмотрит вопрос о присоединении к этим документам», — заявила Бадалян, ее слова приводит Sputnik Беларусь. Также она сообщила, что после саммита с визитом в Армению направится генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, который передаст все принятые решения Еревану. Всего на саммите в Беларуси было принято 15 решений, направленных на развитие военного сотрудничества. Одним из ключевых вопросов была дислокация военных сил и их оперативное развертывание. Президент Армении Никол Пашинян не поехал в Минск, сославшись на «определенные обстоятельства», помешавшие ему посетить саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Армения останется союзником России и не будет выходить из блока.