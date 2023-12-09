Леонид Агутин раскрыл, чем закончилась его экстренная госпитализация

Леонид Агутин сообщил об операции после сообщений о его госпитализации

09 декабря 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Леонид Агутин сообщил, что операция прошла хорошо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец Леонид Агутин был прооперирован в московской больнице из-за блуждающего тромба. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом <…> Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — заявил Агутин в своем telegram-канале . Он отметил, что операция прошла хорошо. Ранее сообщалось, что Агутина экстренно госпитализировали в Москве, передает «Национальная служба новостей». В СМИ писали, что артисту придется отменить новогодние корпоративы.

Певец Леонид Агутин был прооперирован в московской больнице из-за блуждающего тромба. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом <…> Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — заявил Агутин в своем telegram-канале. Он отметил, что операция прошла хорошо. Ранее сообщалось, что Агутина экстренно госпитализировали в Москве, передает «Национальная служба новостей». В СМИ писали, что артисту придется отменить новогодние корпоративы.