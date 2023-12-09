Леонид Агутин раскрыл, чем закончилась его экстренная госпитализация

Леонид Агутин сообщил об операции после сообщений о его госпитализации
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
Леонид Агутин сообщил, что операция прошла хорошо Фото:

Певец Леонид Агутин был прооперирован в московской больнице из-за блуждающего тромба. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом <…> Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — заявил Агутин в своем telegram-канале. Он отметил, что операция прошла хорошо.

Ранее сообщалось, что Агутина экстренно госпитализировали в Москве, передает «Национальная служба новостей». В СМИ писали, что артисту придется отменить новогодние корпоративы.

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Певец Леонид Агутин был прооперирован в московской больнице из-за блуждающего тромба. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом <…> Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили», — заявил Агутин в своем telegram-канале. Он отметил, что операция прошла хорошо. Ранее сообщалось, что Агутина экстренно госпитализировали в Москве, передает «Национальная служба новостей». В СМИ писали, что артисту придется отменить новогодние корпоративы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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