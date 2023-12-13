Песков раскрыл, какие иностранные СМИ примут участие в прямой линии с Путиным

Песков: на прямой линии с Путиным будут представлены СМИ из разных стран

14 декабря 2023 в 01:26 Размер текста - 17 +

На мероприятие будут допущены иностранные СМИ, имеющие аккредитацию в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Новость по теме Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть «Здесь (на „Прямой линии“ — прим. URA.RU) вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — заявил Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ. «Прямая линия» с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по мск. В рамках подготовки к пресс-конференции российский лидер провел совещание, где подробно обсудил вопросы, которые интересуют граждан. Больше всего россияне звонят и выражают слова поддержки президенту, а также задают вопросы касаемо СВО.

На «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Здесь (на „Прямой линии“ — прим. URA.RU) вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — заявил Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ. «Прямая линия» с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по мск. В рамках подготовки к пресс-конференции российский лидер провел совещание, где подробно обсудил вопросы, которые интересуют граждан. Больше всего россияне звонят и выражают слова поддержки президенту, а также задают вопросы касаемо СВО.