13 декабря 2023

Песков раскрыл, какие иностранные СМИ примут участие в прямой линии с Путиным

Песков: на прямой линии с Путиным будут представлены СМИ из разных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
На мероприятие будут допущены иностранные СМИ, имеющие аккредитацию в МИД РФ Фото:

На «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

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«Здесь (на „Прямой линии“ — прим. URA.RU) вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — заявил Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ.

«Прямая линия» с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по мск. В рамках подготовки к пресс-конференции российский лидер провел совещание, где подробно обсудил вопросы, которые интересуют граждан. Больше всего россияне звонят и выражают слова поддержки президенту, а также задают вопросы касаемо СВО.

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На «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным будут представлены СМИ как из дружественных, так и из недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Здесь (на „Прямой линии“ — прим. URA.RU) вообще будут российские федеральные СМИ, российские региональные СМИ. Приедут представители всех регионов. И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные», — заявил Песков в эфире телеканала Россия 24. Он отметил, что допущены к мероприятию будут все иностранные СМИ, которые имеют аккредитацию в МИД РФ. «Прямая линия» с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по мск. В рамках подготовки к пресс-конференции российский лидер провел совещание, где подробно обсудил вопросы, которые интересуют граждан. Больше всего россияне звонят и выражают слова поддержки президенту, а также задают вопросы касаемо СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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