23 декабря 2023

В Сочи бушует сильный шторм: что известно к этому часу. Фото

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В Сочи падают деревья из-за погоды (архивное фото) Фото:

В ночь на 24 декабря в Сочи разбушевался сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря.

  • В аэропорту Сочи задержали свыше 20 рейсов из-за ухудшения погодных условий. В одном из задержанных лайнеров двум женщинам и ребенку стало плохо из-за духоты и их госпитализировали, сообщает telegram-канал SHOT. По словам пилотов, вылет рейсов состоится, когда утихнет ветер.
  • В результате сильного ветра в городе обрушилось около 65 деревьев. Одно из них упало на мужчину, от полученных травм пешеход погиб на месте, говорится в сообщении telegram-канала.
  • Мощный шторм частично сорвал крышу с многоквартирного дома. На место ЧП выехали сотрудники городской администрации.
  • В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, мэр города Сочи Алексей Копайгородский призвал всех оставаться дома. Экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии.
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В ночь на 24 декабря в Сочи разбушевался сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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