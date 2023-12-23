В Сочи падают деревья из-за погоды (архивное фото)
В ночь на 24 декабря в Сочи разбушевался сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря.
- В аэропорту Сочи задержали свыше 20 рейсов из-за ухудшения погодных условий. В одном из задержанных лайнеров двум женщинам и ребенку стало плохо из-за духоты и их госпитализировали, сообщает telegram-канал SHOT. По словам пилотов, вылет рейсов состоится, когда утихнет ветер.
- В результате сильного ветра в городе обрушилось около 65 деревьев. Одно из них упало на мужчину, от полученных травм пешеход погиб на месте, говорится в сообщении telegram-канала.
- Мощный шторм частично сорвал крышу с многоквартирного дома. На место ЧП выехали сотрудники городской администрации.
- В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, мэр города Сочи Алексей Копайгородский призвал всех оставаться дома. Экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.