В Сочи бушует сильный шторм: что известно к этому часу. Фото

24 декабря 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

В Сочи падают деревья из-за погоды (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ночь на 24 декабря в Сочи разбушевался сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря. В аэропорту Сочи задержали свыше 20 рейсов из-за ухудшения погодных условий. В одном из задержанных лайнеров двум женщинам и ребенку стало плохо из-за духоты и их госпитализировали, сообщает telegram-канал SHOT. По словам пилотов, вылет рейсов состоится, когда утихнет ветер.

В результате сильного ветра в городе обрушилось около 65 деревьев. Одно из них упало на мужчину, от полученных травм пешеход погиб на месте, говорится в сообщении telegram-канала.

Мощный шторм частично сорвал крышу с многоквартирного дома. На место ЧП выехали сотрудники городской администрации.

В связи с сильным штормом, бушующем на побережье Черного моря, мэр города Сочи Алексей Копайгородский призвал всех оставаться дома. Экстренные и аварийные службы в оперативном режиме ликвидируют последствия стихии. Фото: telegram-канал «СОЛОВЬЕВ», https://t.me/SolovievLive/229693 Фото: telegram-канал «СОЛОВЬЕВ», https://t.me/SolovievLive/229693 Фото: telegram-канал «СОЛОВЬЕВ», https://t.me/SolovievLive/229693 Фото: telegram-канал «СОЛОВЬЕВ», https://t.me/SolovievLive/229693 Фото: telegram-канал «СОЛОВЬЕВ», https://t.me/SolovievLive/229693

В ночь на 24 декабря в Сочи разбушевался сильный шторм. Погодные условия вызвали много происшествий. URA.RU приводит главные события в Сочи к утру 24 декабря.