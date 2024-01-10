PR: экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце

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Каминьского и Вонсика задержали перед встречей с президентом Польши Фото:

В президентском дворце Варшавы сотрудники полиции задержали экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает польское издание.

«Каминьский и Вонсик были задержаны на на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды. В этот момент Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце. После возвращения лидер страны планировал поговорить с экс-министром и его замом», — пишет издание RMF24.

Кроме того, о задержании сообщил замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек. «Задержаны в соответствии с постановлением суда», — отметил он в соцсети X (ранее Twitter). Еще 8 января Окружной суд Варшавы выдал ордера на арест Каминьского и Вонсика.

Еще в марте 2015 года бывший министр внутренних дел и его заместитель были приговорены к трем годам лишения свободы за превышение полномочий. Однако позже Дуда помиловал обоих, но в июне того же года Уголовная палата Верховного суда после кассационных жалоб отменила решение о прекращении дела, вернув его на рассмотрение суда.

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В президентском дворце Варшавы сотрудники полиции задержали экс-министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает польское издание. «Каминьский и Вонсик были задержаны на на церемонии назначения советников президента Анджея Дуды. В этот момент Дуда отлучился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Бельведерском дворце. После возвращения лидер страны планировал поговорить с экс-министром и его замом», — пишет издание RMF24. Кроме того, о задержании сообщил замминистра внутренних дел Чеслав Мрочек. «Задержаны в соответствии с постановлением суда», — отметил он в соцсети X (ранее Twitter). Еще 8 января Окружной суд Варшавы выдал ордера на арест Каминьского и Вонсика. Еще в марте 2015 года бывший министр внутренних дел и его заместитель были приговорены к трем годам лишения свободы за превышение полномочий. Однако позже Дуда помиловал обоих, но в июне того же года Уголовная палата Верховного суда после кассационных жалоб отменила решение о прекращении дела, вернув его на рассмотрение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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