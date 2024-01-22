Польша объединится с Украиной для производства оружия

Польша и Украина намерены создать совместные оборонно-промышленные предприятия. Об этом заявил новый польский премьер-министр Дональд Туск. В настоящий момент он прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы будем создавать общие предприятия, будем инвестировать в фирмы в Польше и на Украине. <…> Мы договорились также о дальнейшем финансировании помощи [в адрес Украины со стороны Польши]», — рассказал Дональд Туск во время пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости. Стороны договорились соблюдать общую безопасность.
В декабре прошлого года сейм Польши выдвинул на должность премьер-министра бывшего главу Евросоюза Дональда Туска. До него премьером являлся Матеуш Моравецкий. Зеленский изъявил желание срочно встретиться с Туском в Киеве. Туск также приехал для обсуждения проблем между странами, передает
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