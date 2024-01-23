ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за России

Польша насторожилась якобы из-за российской авиации
Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы из-за активизировавшейся российской авиации. Об этом сообщили в командовании ВС Польши. Там уточнили, что также приведена в готовность авиация польских союзников.
«Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума», — уведомляет ВС Польши в соцсети X (ранее Twitter). В сообщении уточняется, что активизация вызвана якобы работой российской военной авиации.
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