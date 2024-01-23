ВС Польши подняли в воздух самолеты из-за России

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Польша насторожилась якобы из-за российской авиации Фото:

Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы из-за активизировавшейся российской авиации. Об этом сообщили в командовании ВС Польши. Там уточнили, что также приведена в готовность авиация польских союзников.

«Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума», — уведомляет ВС Польши в соцсети X (ранее Twitter). В сообщении уточняется, что активизация вызвана якобы работой российской военной авиации.

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Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы из-за активизировавшейся российской авиации. Об этом сообщили в командовании ВС Польши. Там уточнили, что также приведена в готовность авиация польских союзников. «Предупреждаем, что активирована польская и союзная авиация, что может привести к повышению уровня шума», — уведомляет ВС Польши в соцсети X (ранее Twitter). В сообщении уточняется, что активизация вызвана якобы работой российской военной авиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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