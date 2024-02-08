Продюсер Лавров рассказал о скандале, который устроила Пугачева

Продюсер Лавров: Пугачева рвала и метала после статьи о себе
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Скандалы современных артистов куда страшнее, чем скандалы Пугачевой, считает ее продюсер Фото:

Продюсер Сергей Лавров припомнил скандал певицы Аллы Пугачевой, который произошел после выхода статьи о ее концерте в Подмосковье. По его словам, певица «рвала и метала», когда прочитала статью перед концертом в Зеленограде.

«У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего. Помню, я организовал для нее концерт в ДК в Зеленограде. Местная пресса написала про нее статью с заголовком „Пугачева докатилась до Подмосковья“. Мол, у ее мужа финансовый кризис, долги после мюзикла „Чикаго“, и ей приходится ездить по Домам культуры с провалившимися полами. Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — поделился Лавров в разговоре с NEWS.ru.

Продюсер отметил, что певица всегда быстро выходила из себя, однако то же время была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки. По его мнению, скандалы современных артистов куда страшнее, чем тот скандал Пугачевой.

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Продюсер Сергей Лавров припомнил скандал певицы Аллы Пугачевой, который произошел после выхода статьи о ее концерте в Подмосковье. По его словам, певица «рвала и метала», когда прочитала статью перед концертом в Зеленограде. «У Пугачевой всегда был скверный, очень сложный характер. Она легко срывалась, могла устроить скандал из ничего. Помню, я организовал для нее концерт в ДК в Зеленограде. Местная пресса написала про нее статью с заголовком „Пугачева докатилась до Подмосковья“. Мол, у ее мужа финансовый кризис, долги после мюзикла „Чикаго“, и ей приходится ездить по Домам культуры с провалившимися полами. Я видел, как она рвала и метала, когда прочитала статью перед концертом», — поделился Лавров в разговоре с NEWS.ru. Продюсер отметил, что певица всегда быстро выходила из себя, однако то же время была «отходчивой» и умела быстро взять себя в руки. По его мнению, скандалы современных артистов куда страшнее, чем тот скандал Пугачевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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