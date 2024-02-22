Медведев назвал Байдена бесполезным стариком, заступаясь за Путина

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Джо Байден является «бесполезным стариком», подчеркнул Дмитрий Медведев Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена бесполезным стариком. Таким образом он отреагировал на ругательства американского главы в адрес президента России Владимира Путина. Байден помимо непосредственного оскорбления также назвал Путина причиной экзистенциальной угрозы. В ответ на это Медведев заявил, что такую угрозу создают старики вроде Байдена.

«В отличие от заявлений президента США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, вроде самого Байдена», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем аккаунте X. Он также подчеркнул, что своими действиями американский глава «начинает войну с Россией».

Ранее Джо Байден назвал президента РФ «сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по поводу оскорбления, подчеркнув, что такие действия только позорят самого американского лидера.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена бесполезным стариком. Таким образом он отреагировал на ругательства американского главы в адрес президента России Владимира Путина. Байден помимо непосредственного оскорбления также назвал Путина причиной экзистенциальной угрозы. В ответ на это Медведев заявил, что такую угрозу создают старики вроде Байдена. «В отличие от заявлений президента США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, вроде самого Байдена», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем аккаунте X. Он также подчеркнул, что своими действиями американский глава «начинает войну с Россией». Ранее Джо Байден назвал президента РФ «сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по поводу оскорбления, подчеркнув, что такие действия только позорят самого американского лидера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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