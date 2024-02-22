Медведев назвал Байдена бесполезным стариком, заступаясь за Путина

22 февраля 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

Джо Байден является «бесполезным стариком», подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена бесполезным стариком. Таким образом он отреагировал на ругательства американского главы в адрес президента России Владимира Путина. Байден помимо непосредственного оскорбления также назвал Путина причиной экзистенциальной угрозы. В ответ на это Медведев заявил, что такую угрозу создают старики вроде Байдена. «В отличие от заявлений президента США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, вроде самого Байдена», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем аккаунте X. Он также подчеркнул, что своими действиями американский глава «начинает войну с Россией». Ранее Джо Байден назвал президента РФ «сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по поводу оскорбления, подчеркнув, что такие действия только позорят самого американского лидера.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена бесполезным стариком. Таким образом он отреагировал на ругательства американского главы в адрес президента России Владимира Путина. Байден помимо непосредственного оскорбления также назвал Путина причиной экзистенциальной угрозы. В ответ на это Медведев заявил, что такую угрозу создают старики вроде Байдена. «В отличие от заявлений президента США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, вроде самого Байдена», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем аккаунте X. Он также подчеркнул, что своими действиями американский глава «начинает войну с Россией». Ранее Джо Байден назвал президента РФ «сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по поводу оскорбления, подчеркнув, что такие действия только позорят самого американского лидера.