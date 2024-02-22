Медведев назвал Байдена бесполезным стариком, заступаясь за Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена бесполезным стариком. Таким образом он отреагировал на ругательства американского главы в адрес президента России Владимира Путина. Байден помимо непосредственного оскорбления также назвал Путина причиной экзистенциальной угрозы. В ответ на это Медведев заявил, что такую угрозу создают старики вроде Байдена.
«В отличие от заявлений президента США, экзистенциальную угрозу представляет не климат, а бесполезные старики, вроде самого Байдена», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем аккаунте X. Он также подчеркнул, что своими действиями американский глава «начинает войну с Россией».
Ранее Джо Байден назвал президента РФ «сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также высказался по поводу оскорбления, подчеркнув, что такие действия только позорят самого американского лидера.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.