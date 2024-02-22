Reuters: ЕС снимет санкции с бизнесмена Мндоянца и байкера Гамбалека

23 февраля 2024 в 00:40 Размер текста - 17 +

Страны-члены ЕС решили не продлевать санкции против Мндоянца и Гамбалека Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз планирует снять санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Срок действия некоторых санкций истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов Евросоюза договорились продлить их действие, за исключением ограничений против Сергея Мндоянца, Йозефа Гамбалека и Аркадия Воложа (сооснователь „Яндекса“ — прим. URA.RU)», — пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, ограничения в отношении Мндоянца и Гамбалека были признаны неоправданными с юридической точки зрения. Ранее Волож пытался добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Его адвокат заявлял, что бизнесмен не является основным акционером «Яндекса», так как у него нет законного права собственности или контроля над компанией. На тот момент эти аргументы отвергли в суде.

Евросоюз планирует снять санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Срок действия некоторых санкций истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов Евросоюза договорились продлить их действие, за исключением ограничений против Сергея Мндоянца, Йозефа Гамбалека и Аркадия Воложа (сооснователь „Яндекса“ — прим. URA.RU)», — пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, ограничения в отношении Мндоянца и Гамбалека были признаны неоправданными с юридической точки зрения. Ранее Волож пытался добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Его адвокат заявлял, что бизнесмен не является основным акционером «Яндекса», так как у него нет законного права собственности или контроля над компанией. На тот момент эти аргументы отвергли в суде.