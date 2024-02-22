22 февраля 2024

Reuters: ЕС снимет санкции с бизнесмена Мндоянца и байкера Гамбалека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, флаг евросоюза
Страны-члены ЕС решили не продлевать санкции против Мндоянца и Гамбалека Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз планирует снять санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«Срок действия некоторых санкций истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов Евросоюза договорились продлить их действие, за исключением ограничений против Сергея Мндоянца, Йозефа Гамбалека и Аркадия Воложа (сооснователь „Яндекса“ — прим. URA.RU)», — пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, ограничения в отношении Мндоянца и Гамбалека были признаны неоправданными с юридической точки зрения.

Ранее Волож пытался добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Его адвокат заявлял, что бизнесмен не является основным акционером «Яндекса», так как у него нет законного права собственности или контроля над компанией. На тот момент эти аргументы отвергли в суде.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз планирует снять санкции с бывшего вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главы европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. «Срок действия некоторых санкций истекает 15 марта. Послы 27 стран-членов Евросоюза договорились продлить их действие, за исключением ограничений против Сергея Мндоянца, Йозефа Гамбалека и Аркадия Воложа (сооснователь „Яндекса“ — прим. URA.RU)», — пишет Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, ограничения в отношении Мндоянца и Гамбалека были признаны неоправданными с юридической точки зрения. Ранее Волож пытался добиться снятия персональных санкций в Европейском суде общей юрисдикции. Его адвокат заявлял, что бизнесмен не является основным акционером «Яндекса», так как у него нет законного права собственности или контроля над компанией. На тот момент эти аргументы отвергли в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...