Хирург раскрыл, какие органы страдают из-за вина

Хирург Умнов: из-за вина разрушаются клетки мозга

26 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

Вино негативно сказывается на работе печени и почек, сказал Александр Умнов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чрезмерно употребление вина разрушает клетки мозга, а также негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — заявил Александр Умнов в интервью NEWS.ru . Эксперт уточнил, что курение может ускорить этот процесс. Также, по словам хирурга, у любителей вина страдает печень. Клетки органа заменяются рубцами и жировой тканью, сказал Умнов. Специалист подчеркнул, что частое употребление вина способствует появлению камней в почках. Эти органы вынуждены работать с повышенной интенсивностью, так как в красном вине содержится много токсичных металлов. Ранее Умнов уже говорил о вреде вина. По его словам, алкогольный напиток может привести к провалам в памяти.

Чрезмерно употребление вина разрушает клетки мозга, а также негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — заявил Александр Умнов в интервью NEWS.ru. Эксперт уточнил, что курение может ускорить этот процесс. Также, по словам хирурга, у любителей вина страдает печень. Клетки органа заменяются рубцами и жировой тканью, сказал Умнов. Специалист подчеркнул, что частое употребление вина способствует появлению камней в почках. Эти органы вынуждены работать с повышенной интенсивностью, так как в красном вине содержится много токсичных металлов. Ранее Умнов уже говорил о вреде вина. По его словам, алкогольный напиток может привести к провалам в памяти.