Хирург раскрыл, какие органы страдают из-за вина

Хирург Умнов: из-за вина разрушаются клетки мозга
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Вино негативно сказывается на работе печени и почек, сказал Александр Умнов Фото:

Чрезмерно употребление вина разрушает клетки мозга, а также негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.

«В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — заявил Александр Умнов в интервью NEWS.ru. Эксперт уточнил, что курение может ускорить этот процесс.

Также, по словам хирурга, у любителей вина страдает печень. Клетки органа заменяются рубцами и жировой тканью, сказал Умнов.

Специалист подчеркнул, что частое употребление вина способствует появлению камней в почках. Эти органы вынуждены работать с повышенной интенсивностью, так как в красном вине содержится много токсичных металлов.

Ранее Умнов уже говорил о вреде вина. По его словам, алкогольный напиток может привести к провалам в памяти.

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Чрезмерно употребление вина разрушает клетки мозга, а также негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — заявил Александр Умнов в интервью NEWS.ru. Эксперт уточнил, что курение может ускорить этот процесс. Также, по словам хирурга, у любителей вина страдает печень. Клетки органа заменяются рубцами и жировой тканью, сказал Умнов. Специалист подчеркнул, что частое употребление вина способствует появлению камней в почках. Эти органы вынуждены работать с повышенной интенсивностью, так как в красном вине содержится много токсичных металлов. Ранее Умнов уже говорил о вреде вина. По его словам, алкогольный напиток может привести к провалам в памяти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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