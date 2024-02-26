Хирург раскрыл, какие органы страдают из-за вина

Чрезмерно употребление вина разрушает клетки мозга, а также негативно сказывается на печени и способствует появлению камней в почках. Об этом рассказал преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов.
«В красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли. Вино является мочегонным средством, способствуя обезвоживанию и головным болям при похмелье. Винный алкоголизм разрушает клетки головного мозга, они отмирают», — заявил Александр Умнов в интервью
Также, по словам хирурга, у любителей вина страдает печень. Клетки органа заменяются рубцами и жировой тканью, сказал Умнов.
Специалист подчеркнул, что частое употребление вина способствует появлению камней в почках. Эти органы вынуждены работать с повышенной интенсивностью, так как в красном вине содержится много токсичных металлов.
Ранее Умнов уже говорил о вреде вина. По его словам, алкогольный напиток может привести к провалам в памяти.
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