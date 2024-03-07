Двукратный чемпион России по мини-футболу погиб на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Вячеслав Москаленко играл в мини-футбол в составе сборной Фото:

Участник сборной России по мини-футболу и двукратный чемпион России по этому виду спорта Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели опубликовала ассоциация мини-футбола России.

«В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко», — написано на официальном сайте ассоциации. Известно, что спортсмену было 43 года.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участник сборной России по мини-футболу и двукратный чемпион России по этому виду спорта Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели опубликовала ассоциация мини-футбола России. «В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко», — написано на официальном сайте ассоциации. Известно, что спортсмену было 43 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...