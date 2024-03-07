Двукратный чемпион России по мини-футболу погиб на спецоперации

Вячеслав Москаленко играл в мини-футбол в составе сборной
Участник сборной России по мини-футболу и двукратный чемпион России по этому виду спорта Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели опубликовала ассоциация мини-футбола России.
«В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко», — написано на официальном сайте ассоциации. Известно, что спортсмену было 43 года.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.