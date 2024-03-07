Армия и оружие Двукратный чемпион России по мини-футболу погиб на спецоперации 07 марта 2024 в 20:05 Размер текста - 17 + Вячеслав Москаленко играл в мини-футбол в составе сборной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участник сборной России по мини-футболу и двукратный чемпион России по этому виду спорта Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели опубликовала ассоциация мини-футбола России. «В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко», — написано на официальном сайте ассоциации. Известно, что спортсмену было 43 года. Участник сборной России по мини-футболу и двукратный чемпион России по этому виду спорта Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО. Сообщение о его гибели опубликовала ассоциация мини-футбола России. «В зоне СВО погиб Вячеслав Москаленко», — написано на официальном сайте ассоциации. Известно, что спортсмену было 43 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям