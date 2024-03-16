Экономика Что ждет рубль сразу после выборов президента Аналитик Антонов спрогнозировал стабильность рубля после выборов президента 17 марта 2024 в 04:46 Размер текста - 17 + Политическая стабильность дополнительно поддерживает рубль, пишет Владислав Антонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На следующей неделе на динамику рубля будут влиять два ключевых события: итоги выборов президента России и заседание Центрального банка РФ, посвященное вопросу процентной ставки. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Рынок будет ориентироваться на результаты выборов российского президента. Событие уже учтено рынком, политическая стабильность оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме выборов, в центре внимания участников рынка будет заседание ЦБ России, которое пройдет 22 марта. Ожидается сохранение ставки на 16%», — приводит мнение Антонова агентство «Прайм». Аналитик также подчеркнул, что рынок будет внимательно следить за ценами на нефть Brent, поскольку их рост до уровня 87,5 доллара за баррель может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Если геополитические риски и снижение доллара не изменятся, то можно рассматривать уровень 88,5 доллара за баррель. Антонов отметил, что решение ЦБ, вероятно, не окажет существенного влияния на валютный рынок. Поэтому на ближайшее время доллар будет варьироваться в районе 90—93 рублей, евро — 9,1—101,8 рубля, а юань — 12,5—12,9 рубля. В 2024 году определенное влияние на курсовую динамику могут оказать масштабные расходы из федерального бюджета, передает RT. По мнению Антонова важную роль для рубля по-прежнему продолжают играть внешнеполитические санкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На следующей неделе на динамику рубля будут влиять два ключевых события: итоги выборов президента России и заседание Центрального банка РФ, посвященное вопросу процентной ставки. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. «Рынок будет ориентироваться на результаты выборов российского президента. Событие уже учтено рынком, политическая стабильность оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме выборов, в центре внимания участников рынка будет заседание ЦБ России, которое пройдет 22 марта. Ожидается сохранение ставки на 16%», — приводит мнение Антонова агентство «Прайм». Аналитик также подчеркнул, что рынок будет внимательно следить за ценами на нефть Brent, поскольку их рост до уровня 87,5 доллара за баррель может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Если геополитические риски и снижение доллара не изменятся, то можно рассматривать уровень 88,5 доллара за баррель. Антонов отметил, что решение ЦБ, вероятно, не окажет существенного влияния на валютный рынок. Поэтому на ближайшее время доллар будет варьироваться в районе 90—93 рублей, евро — 9,1—101,8 рубля, а юань — 12,5—12,9 рубля. В 2024 году определенное влияние на курсовую динамику могут оказать масштабные расходы из федерального бюджета, передает RT. По мнению Антонова важную роль для рубля по-прежнему продолжают играть внешнеполитические санкции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям