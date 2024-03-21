Reuters: Киев отказался от списка «спонсоров войны» из-за давления КНР и Франции

Украина собирается отказаться от списка «спонсоров войны», пишет Reuters
Украина отказалась от так называемого списка «международных спонсоров войны» после давления со стороны Франции и Китая. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
«Киев может в скором времени ликвидировать свой черный список „спонсоров войны“, занимающий центральное место в кампании Украины по разоблачению организаций, ведущих бизнес с Россией. Это произошло после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция», — рассказали
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