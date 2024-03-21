21 марта 2024

Reuters: Киев отказался от списка «спонсоров войны» из-за давления КНР и Франции

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, всу, украинские военные,  stock
Украина собирается отказаться от списка «спонсоров войны», пишет Reuters Фото:

Украина отказалась от так называемого списка «международных спонсоров войны» после давления со стороны Франции и Китая. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

«Киев может в скором времени ликвидировать свой черный список „спонсоров войны“, занимающий центральное место в кампании Украины по разоблачению организаций, ведущих бизнес с Россией. Это произошло после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция», — рассказали Reuters источники.

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Украина отказалась от так называемого списка «международных спонсоров войны» после давления со стороны Франции и Китая. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. «Киев может в скором времени ликвидировать свой черный список „спонсоров войны“, занимающий центральное место в кампании Украины по разоблачению организаций, ведущих бизнес с Россией. Это произошло после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция», — рассказали Reuters источники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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