Политика Reuters: Киев отказался от списка «спонсоров войны» из-за давления КНР и Франции 22 марта 2024 в 02:51 Размер текста - 17 + Украина собирается отказаться от списка «спонсоров войны», пишет Reuters Фото: Министерство обороны Украины Украина отказалась от так называемого списка «международных спонсоров войны» после давления со стороны Франции и Китая. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. «Киев может в скором времени ликвидировать свой черный список „спонсоров войны“, занимающий центральное место в кампании Украины по разоблачению организаций, ведущих бизнес с Россией. Это произошло после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция», — рассказали Reuters источники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина отказалась от так называемого списка «международных спонсоров войны» после давления со стороны Франции и Китая. Об этом сообщает международное агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники. «Киев может в скором времени ликвидировать свой черный список „спонсоров войны“, занимающий центральное место в кампании Украины по разоблачению организаций, ведущих бизнес с Россией. Это произошло после негативной реакции со стороны таких стран, как Китай и Франция», — рассказали Reuters источники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям