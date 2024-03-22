Врач рассказал, как вылечить гипертонию без таблеток

Врач Шишонин: нужно заниматься шейным отделом, чтобы вылечить гипертонию

Гипертония появляется из-за зажатости в шейном отделе, заявил Шишонин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В большинстве случаев у больных гипертонией зажат шейный отдел. Если делать упражнения, направленные на него, то можно избавиться от давления без помощи таблеток. Об этом сообщил доктор Александр Шишонин.

«На 95% у вас пережата шея и нужно заниматься вашим шейным отделом, делать упражнения для шеи. И даже давление будет проходить», — передают слова Шишонина «Аргументы и факты». Он отметил, что если человек не будет понимать, что факт появления гипертонии состоит в проблемах с шеей, то он продолжит пить таблетки и получит интоксикацию.

Кроме того, врач добавил, что большинство инфарктов и инсультов происходит по причине зажатого шейного отдела. В этом случае мозгу не хватает кислорода, он постоянно перегружает сердце, вследствие этого возникает инфаркт. Шишонин привел данные из мировой статистики. Согласно им, осложнениями гипертонии являются инсульт и инфаркт.

Также врач рассказал об эффективных упражнениях, чтобы избавиться от болей в шейном отделе. Среди них «Бабочка» и «Боковая пружина». Для первого нужно сложить руки в замок на затылке и наклонять голову вперед и назад, а для второго — давить рукой на голову над правым ухом, при этом отклоняя голову в сторону.

Ранее врач-кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Борисова сообщила, что люди, которые регулярно испытывают стресс, раньше всего сталкиваются с гипертонией. Она посоветовала добавить физическую активность, если человек постоянно испытывает стресс, передает телеканал 360.