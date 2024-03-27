Сломанный бензовоз залил горючим заправку на Тюменском тракте. Фото

27 марта 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

В результате аварии возгорания не произошло Фото: Александр Елизаров © URA.RU На Тюменском тракте в Свердловской области вечером 27 марта бензовоз повредил грузовую часть во время заезда на АЗС. Вылившееся горючие залило территорию заправки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Бензовоз, заезжая на автозаправочную станцию для разгрузки топлива, допустил повреждение цистерны, в связи с чем произошла утечка топлива на территории АЗС», — говорится в telegram-канале ведомства. В связи с угрозой взрыва автоинспекторы обеспечивают безопасность заправки на 176-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате происшествия бензин не загорелся, люди не пострадали. Последствия аварии ликвидируют экстренные службы, а территория АЗС оцеплена. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/6203) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Тюменском тракте в Свердловской области вечером 27 марта бензовоз повредил грузовую часть во время заезда на АЗС. Вылившееся горючие залило территорию заправки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Бензовоз, заезжая на автозаправочную станцию для разгрузки топлива, допустил повреждение цистерны, в связи с чем произошла утечка топлива на территории АЗС», — говорится в telegram-канале ведомства. В связи с угрозой взрыва автоинспекторы обеспечивают безопасность заправки на 176-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате происшествия бензин не загорелся, люди не пострадали. Последствия аварии ликвидируют экстренные службы, а территория АЗС оцеплена.