На Тюменском тракте в Свердловской области вечером 27 марта бензовоз повредил грузовую часть во время заезда на АЗС. Вылившееся горючие залило территорию заправки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Бензовоз, заезжая на автозаправочную станцию для разгрузки топлива, допустил повреждение цистерны, в связи с чем произошла утечка топлива на территории АЗС», — говорится в telegram-канале ведомства. В связи с угрозой взрыва автоинспекторы обеспечивают безопасность заправки на 176-м км трассы Екатеринбург — Тюмень.
В результате происшествия бензин не загорелся, люди не пострадали. Последствия аварии ликвидируют экстренные службы, а территория АЗС оцеплена.
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