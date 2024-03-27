Сломанный бензовоз залил горючим заправку на Тюменском тракте. Фото

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Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
В результате аварии возгорания не произошло Фото:

На Тюменском тракте в Свердловской области вечером 27 марта бензовоз повредил грузовую часть во время заезда на АЗС. Вылившееся горючие залило территорию заправки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Бензовоз, заезжая на автозаправочную станцию для разгрузки топлива, допустил повреждение цистерны, в связи с чем произошла утечка топлива на территории АЗС», — говорится в telegram-канале ведомства. В связи с угрозой взрыва автоинспекторы обеспечивают безопасность заправки на 176-м км трассы Екатеринбург — Тюмень.

В результате происшествия бензин не загорелся, люди не пострадали. Последствия аварии ликвидируют экстренные службы, а территория АЗС оцеплена.

Фото:

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На Тюменском тракте в Свердловской области вечером 27 марта бензовоз повредил грузовую часть во время заезда на АЗС. Вылившееся горючие залило территорию заправки, сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Бензовоз, заезжая на автозаправочную станцию для разгрузки топлива, допустил повреждение цистерны, в связи с чем произошла утечка топлива на территории АЗС», — говорится в telegram-канале ведомства. В связи с угрозой взрыва автоинспекторы обеспечивают безопасность заправки на 176-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате происшествия бензин не загорелся, люди не пострадали. Последствия аварии ликвидируют экстренные службы, а территория АЗС оцеплена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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