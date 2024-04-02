Российские военные отбили позицию у ВСУ, используя только дроны

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, разведчик бпла, дрон военный
Иван Утенков сообщил, что российские военные использовали дроны Mavic и FPV Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе Соледара российские военнослужащие атаковали и захватили позиции украинской армии лишь с помощью дронов. Об этом заявил соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков.

«Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых», — сообщил Утенков в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ использовали беспилотники Mavic и FPV, в результате чего они заняли выгодные позиции, один украинский боец сдался в плен.

Ранее сообщалось, что ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что российские дроны научили сбивать беспилотники ВСУ, передает телеканал 360.

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В районе Соледара российские военнослужащие атаковали и захватили позиции украинской армии лишь с помощью дронов. Об этом заявил соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков. «Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых», — сообщил Утенков в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ использовали беспилотники Mavic и FPV, в результате чего они заняли выгодные позиции, один украинский боец сдался в плен. Ранее сообщалось, что ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что российские дроны научили сбивать беспилотники ВСУ, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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