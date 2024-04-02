Российские военные отбили позицию у ВСУ, используя только дроны

02 апреля 2024 в 08:40 Размер текста - 17 +

Иван Утенков сообщил, что российские военные использовали дроны Mavic и FPV Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В районе Соледара российские военнослужащие атаковали и захватили позиции украинской армии лишь с помощью дронов. Об этом заявил соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков. «Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых», — сообщил Утенков в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ использовали беспилотники Mavic и FPV, в результате чего они заняли выгодные позиции, один украинский боец сдался в плен. Ранее сообщалось, что ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что российские дроны научили сбивать беспилотники ВСУ, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе Соледара российские военнослужащие атаковали и захватили позиции украинской армии лишь с помощью дронов. Об этом заявил соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков. «Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых», — сообщил Утенков в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ использовали беспилотники Mavic и FPV, в результате чего они заняли выгодные позиции, один украинский боец сдался в плен. Ранее сообщалось, что ВС РФ использует на фронте дроны-камикадзе FPV, которые вынуждают ВСУ передвигаться пешком и бросать свою технику. Генеральный директор разработчика «Центр комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин заявил, что российские дроны научили сбивать беспилотники ВСУ, передает телеканал 360.