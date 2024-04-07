В Словакии испугались Запада за выбор пророссийского президента

08 апреля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Запад может наказать Словакию за выбор нового президента, считает Роберт Фицо Фото: Анна Майорова © URA.RU Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения относительно возможных последствий для страны после избрания Петера Пеллегрини президентом. Он предполагает, что Запад может наказать Словакию за выбор кандидата, выступающего против вооружения Украины. «Мы должны учитывать и (возможное) наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини. Его оппонент Иван Корчок без колебания бы проводил на Украину словацкие батальоны», — заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Фицо напомнил, что когда его партия одержала победу на парламентских выборах осенью 2023 года, вместо поддержки от европейских коллег она столкнулась с исключением из Партии европейских социалистов, что было обусловлено позицией партии по ситуации на Украине. Новый президент Пелегрини считается пророссийским за ряд своих высказываний. В частности, он не поддерживает санкции против России, называя их неэффективными и навредившими Словакии. Также, касаясь темы конфликта на Украине, политики подчеркивает, что «победить Россию на поле боя не получится». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения относительно возможных последствий для страны после избрания Петера Пеллегрини президентом. Он предполагает, что Запад может наказать Словакию за выбор кандидата, выступающего против вооружения Украины. «Мы должны учитывать и (возможное) наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини. Его оппонент Иван Корчок без колебания бы проводил на Украину словацкие батальоны», — заявил Фицо в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Фицо напомнил, что когда его партия одержала победу на парламентских выборах осенью 2023 года, вместо поддержки от европейских коллег она столкнулась с исключением из Партии европейских социалистов, что было обусловлено позицией партии по ситуации на Украине. Новый президент Пелегрини считается пророссийским за ряд своих высказываний. В частности, он не поддерживает санкции против России, называя их неэффективными и навредившими Словакии. Также, касаясь темы конфликта на Украине, политики подчеркивает, что «победить Россию на поле боя не получится».