Блогер Меллстрой в ночном клубе Москвы разбросал в толпу 7 млн рублей

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Меллстрой также оплатил все столике в ночном клубе Фото:

Блогер Меллстрой (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу присутствующих порядка семи миллионов рублей. После этого он оплатил все столики в заведении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) разбросал примерно семь миллионов», — передает telegram-канал. Подобным образом мужчина решил погулять в ночном клубе Москвы в ночь с 6 на 7 апреля. Отмечается, что сперва на присутствующих высыпались деньги, а позже блогер оплатил столики.

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Блогер Меллстрой (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу присутствующих порядка семи миллионов рублей. После этого он оплатил все столики в заведении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) разбросал примерно семь миллионов», — передает telegram-канал. Подобным образом мужчина решил погулять в ночном клубе Москвы в ночь с 6 на 7 апреля. Отмечается, что сперва на присутствующих высыпались деньги, а позже блогер оплатил столики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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