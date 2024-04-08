Блогер Меллстрой в ночном клубе Москвы разбросал в толпу 7 млн рублей

08 апреля 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Меллстрой также оплатил все столике в ночном клубе Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Блогер Меллстрой (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу присутствующих порядка семи миллионов рублей. После этого он оплатил все столики в заведении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) разбросал примерно семь миллионов», — передает telegram-канал. Подобным образом мужчина решил погулять в ночном клубе Москвы в ночь с 6 на 7 апреля. Отмечается, что сперва на присутствующих высыпались деньги, а позже блогер оплатил столики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Меллстрой (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу присутствующих порядка семи миллионов рублей. После этого он оплатил все столики в заведении. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) разбросал примерно семь миллионов», — передает telegram-канал. Подобным образом мужчина решил погулять в ночном клубе Москвы в ночь с 6 на 7 апреля. Отмечается, что сперва на присутствующих высыпались деньги, а позже блогер оплатил столики.