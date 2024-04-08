Блогер Меллстрой в ночном клубе Москвы разбросал в толпу 7 млн рублей

Меллстрой также оплатил все столике в ночном клубе
Блогер Меллстрой (настоящее имя Андрей Бурим) в московском ночном клубе разбросал в толпу присутствующих порядка семи миллионов рублей. После этого он оплатил все столики в заведении. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) разбросал примерно семь миллионов», — передает telegram-канал. Подобным образом мужчина решил погулять в ночном клубе Москвы в ночь с 6 на 7 апреля. Отмечается, что сперва на присутствующих высыпались деньги, а позже блогер оплатил столики.
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