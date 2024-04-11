Развлечения Туризм Для россиян разработали туры на пляжи Северной Кореи 11 апреля 2024 в 19:13 Размер текста - 17 + Российские туристы смогут приобрети тур по пляжам Северной Кореи после согласования дат поездок Фото: Виталий Страхов © URA.RU Российские туристы могут посмотреть на пляжи Северной Кореи. Для русских разработали соответствующие туры. Об этом заявила руководитель туристической компании Приморского края Инна Мухина. «Мы на лето уже разработали с партнерами программы. Они будут восьми и двенадцати -дневные. С посещением пляжей, с отдыхом на них. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат», — заявила Мухина. Туры будут доступны после того, как Северокорейская сторону утвердит даты поездок. Также в Приморье планируют привлечь внимание к турам по Северной Корее жителей Китая. Специально для них разрабатывают программу с помещением Владивостока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские туристы могут посмотреть на пляжи Северной Кореи. Для русских разработали соответствующие туры. Об этом заявила руководитель туристической компании Приморского края Инна Мухина. «Мы на лето уже разработали с партнерами программы. Они будут восьми и двенадцати -дневные. С посещением пляжей, с отдыхом на них. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат», — заявила Мухина. Туры будут доступны после того, как Северокорейская сторону утвердит даты поездок. Также в Приморье планируют привлечь внимание к турам по Северной Корее жителей Китая. Специально для них разрабатывают программу с помещением Владивостока. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям