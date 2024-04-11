Для россиян разработали туры на пляжи Северной Кореи

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Российские туристы смогут приобрети тур по пляжам Северной Кореи после согласования дат поездок Фото:

Российские туристы могут посмотреть на пляжи Северной Кореи. Для русских разработали соответствующие туры. Об этом заявила руководитель туристической компании Приморского края Инна Мухина.

«Мы на лето уже разработали с партнерами программы. Они будут восьми и двенадцати -дневные. С посещением пляжей, с отдыхом на них. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат», — заявила Мухина. Туры будут доступны после того, как Северокорейская сторону утвердит даты поездок.

Также в Приморье планируют привлечь внимание к турам по Северной Корее жителей Китая. Специально для них разрабатывают программу с помещением Владивостока.

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Российские туристы могут посмотреть на пляжи Северной Кореи. Для русских разработали соответствующие туры. Об этом заявила руководитель туристической компании Приморского края Инна Мухина. «Мы на лето уже разработали с партнерами программы. Они будут восьми и двенадцати -дневные. С посещением пляжей, с отдыхом на них. <…> Сейчас у нас идет процесс по утверждению дат», — заявила Мухина. Туры будут доступны после того, как Северокорейская сторону утвердит даты поездок. Также в Приморье планируют привлечь внимание к турам по Северной Корее жителей Китая. Специально для них разрабатывают программу с помещением Владивостока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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