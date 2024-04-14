14 апреля 2024

В РФ создали дроны «Пиранья», начиненные искусственным интеллектом

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, оператор, квадрокоптер, бпла, коптер, дрон
Дрон «Пиранья» оснащен системой искусственного интеллекта (архивное фото) Фото:

Симбирское конструкторское бюро оснастило FPV-дрон «Пиранья» системой искусственного интеллекта, чтобы улучшить качество работы оператора в условиях недостаточной освещенности. Об этом сообщает представитель предприятия.

«В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам», — передает слова представителя предприятия ТАСС.

Дрон «Пиранья-10» является представителем малой беспилотной авиации, способным нести нагрузку до пяти кг. Этот аппарат может быть использован для поражения наземной техники и других объектов противника, обладая при этом высоким соотношением стоимости и потенциального ущерба.

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Симбирское конструкторское бюро оснастило FPV-дрон «Пиранья» системой искусственного интеллекта, чтобы улучшить качество работы оператора в условиях недостаточной освещенности. Об этом сообщает представитель предприятия. «В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам», — передает слова представителя предприятия ТАСС. Дрон «Пиранья-10» является представителем малой беспилотной авиации, способным нести нагрузку до пяти кг. Этот аппарат может быть использован для поражения наземной техники и других объектов противника, обладая при этом высоким соотношением стоимости и потенциального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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