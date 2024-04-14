В РФ создали дроны «Пиранья», начиненные искусственным интеллектом

15 апреля 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Дрон «Пиранья» оснащен системой искусственного интеллекта (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU Симбирское конструкторское бюро оснастило FPV-дрон «Пиранья» системой искусственного интеллекта, чтобы улучшить качество работы оператора в условиях недостаточной освещенности. Об этом сообщает представитель предприятия. «В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам», — передает слова представителя предприятия ТАСС. Дрон «Пиранья-10» является представителем малой беспилотной авиации, способным нести нагрузку до пяти кг. Этот аппарат может быть использован для поражения наземной техники и других объектов противника, обладая при этом высоким соотношением стоимости и потенциального ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Симбирское конструкторское бюро оснастило FPV-дрон «Пиранья» системой искусственного интеллекта, чтобы улучшить качество работы оператора в условиях недостаточной освещенности. Об этом сообщает представитель предприятия. «В наши дроны встроена камера с AI-модулем, позволяющая получать изображение в инфракрасном спектре при нулевом освещении и преобразовывать его в читаемую черно-белую картинку для дальнейшей передачи по радиоканалам», — передает слова представителя предприятия ТАСС. Дрон «Пиранья-10» является представителем малой беспилотной авиации, способным нести нагрузку до пяти кг. Этот аппарат может быть использован для поражения наземной техники и других объектов противника, обладая при этом высоким соотношением стоимости и потенциального ущерба.