В Конгрессе США предложили новый механизм одобрения финансирования Киева

Джонсон предложил отдельные законопроекты по помощи Украине и Израилю

16 апреля 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

В Конгрессе США предложили новый способ платить ВСУ Фото: Сергей Русанов Глава нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон объявил в социальной сети Х о предстоящем рассмотрении проекта закона по помощи Украине. Документ предусматривает выделение дополнительных средств для ВСУ отдельно от помощи Израилю. «В течение текущей недели мы планируем обсудить ряд законопроектов, которые будут включать четко структурированную процедуру для внесения изменений, в том числе финансовую поддержку для Израиля, помощь Украине, укрепление позиций наших союзников в Индо-Тихоокеанском районе. Также обсудят шаги для противодействия нашим противникам и повышение уровня национальной безопасности», — сообщил Джонсон соцсети X. По данным, опубликованным порталом Punchbowl, Джонсон предварительно проинформировал членов своей партии о намерении выделить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов через отдельный законопроект. Ранее помощь планировали оказывать в рамках общего финансирования национальной безопасности, запрошенного Белым домом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон объявил в социальной сети Х о предстоящем рассмотрении проекта закона по помощи Украине. Документ предусматривает выделение дополнительных средств для ВСУ отдельно от помощи Израилю. «В течение текущей недели мы планируем обсудить ряд законопроектов, которые будут включать четко структурированную процедуру для внесения изменений, в том числе финансовую поддержку для Израиля, помощь Украине, укрепление позиций наших союзников в Индо-Тихоокеанском районе. Также обсудят шаги для противодействия нашим противникам и повышение уровня национальной безопасности», — сообщил Джонсон соцсети X. По данным, опубликованным порталом Punchbowl, Джонсон предварительно проинформировал членов своей партии о намерении выделить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов через отдельный законопроект. Ранее помощь планировали оказывать в рамках общего финансирования национальной безопасности, запрошенного Белым домом.