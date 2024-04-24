В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, автомобиль, вооруженные силы, вооруженные люди, вооруженный человек, буханка, весна, солдат, военный
Многодетных военных могут начать досрочно увольнять со службы Фото:

В Госдуму внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетных. Такой документ создали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов.

«Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус „многодетной семьи“ в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — написано в пояснительной записке к проекту. Ее текст размещен в электронной базе Думы.

Если инициативу примут — она вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Порядок реализации будет определять правительство РФ.

В Госдуму также внесен законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Такой документ подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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В Госдуму внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетных. Такой документ создали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. «Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус „многодетной семьи“ в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — написано в пояснительной записке к проекту. Ее текст размещен в электронной базе Думы. Если инициативу примут — она вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Порядок реализации будет определять правительство РФ. В Госдуму также внесен законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Такой документ подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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