В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

24 апреля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 +

Многодетных военных могут начать досрочно увольнять со службы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Госдуму внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетных. Такой документ создали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. «Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус „многодетной семьи“ в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — написано в пояснительной записке к проекту. Ее текст размещен в электронной базе Думы. Если инициативу примут — она вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Порядок реализации будет определять правительство РФ. В Госдуму также внесен законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Такой документ подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуму внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетных. Такой документ создали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов. «Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус „многодетной семьи“ в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — написано в пояснительной записке к проекту. Ее текст размещен в электронной базе Думы. Если инициативу примут — она вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Порядок реализации будет определять правительство РФ. В Госдуму также внесен законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Такой документ подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.