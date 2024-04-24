В Госдуму внесли проект о досрочном увольнении многодетных мобилизованных

В Госдуму внесен законопроект о праве на досрочное увольнение с военной службы мобилизованных, семьям которых был присвоен статус многодетных. Такой документ создали глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и сенатор Айрат Гибатдинов.
«Указанное основание для увольнения будет распространяться исключительно на граждан, которые до объявления частичной мобилизации уже являлись законными представителями двух и более детей, получив статус „многодетной семьи“ в течение одного года после объявления частичной мобилизации, в связи с чем не могли реализовать право на отсрочку от мобилизации», — написано в пояснительной записке к проекту. Ее текст размещен в электронной базе Думы.
Если инициативу примут — она вступит в силу через месяц после его официального опубликования. Порядок реализации будет определять правительство РФ.
В Госдуму также внесен законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Такой документ подготовила фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.