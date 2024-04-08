Участникам СВО хотят бесплатно раздать по гектару земли

09 апреля 2024 в 04:09 Размер текста - 17 +

Военнослужащие получат землю почти в любом субъекте РФ (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым приготовили к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Об этом стало известно после ознакомления с законопроектом. «В соответствии с настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить гражданам РФ из числа ветеранов боевых действий, осуществлявших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (с 24 февраля 2022 года), в безвозмездное пользование земельный участок. Площадь которого не превышает 1 га и участок находится в государственной или муниципальной собственности», — приводят «Известия» слова из пояснительной записки к законопроекту. Земляной участок может быть предоставлен однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым и городов федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Московской области, Калининградской области. А также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа.



Ранее льготы для ветеранов СВО ввели в Росавиации, теперь участники боевых действий будут иметь приоритет при регистрации на рейс. Также при необходимости военнослужащих будут размещать на более комфортных местах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фракция «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым приготовили к внесению в Госдуму законопроект, согласно которому участникам СВО будут выделены земельные участки площадью до 1 гектара. Об этом стало известно после ознакомления с законопроектом. «В соответствии с настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить гражданам РФ из числа ветеранов боевых действий, осуществлявших выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик (с 24 февраля 2022 года), в безвозмездное пользование земельный участок. Площадь которого не превышает 1 га и участок находится в государственной или муниципальной собственности», — приводят «Известия» слова из пояснительной записки к законопроекту. Земляной участок может быть предоставлен однократно в любом субъекте РФ за исключением Республики Крым и городов федерального значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Московской области, Калининградской области. А также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа. Ранее льготы для ветеранов СВО ввели в Росавиации, теперь участники боевых действий будут иметь приоритет при регистрации на рейс. Также при необходимости военнослужащих будут размещать на более комфортных местах.