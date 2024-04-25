«Ашан» подтвердил желание остаться в России

25 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

«Ашан» не будет уходить из России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ретейлер «Ашан» не будет уходить из России. Об этом представители компании сообщили Минпромторгу РФ, заявил статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов. «Нет, „Ашан“ не будет уходить. Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — заявил Виктор Евтухов в интервью телеканалу РБК. Он напомнил, что не весь бизнес находится под давлением западных стран, передает RT. Ретейлер неоднократно отмечал, что он не собирается покидать страну. При этом в ФНС заподозрили сеть в неуплате налогов на сумму в 125 миллионов рублей. Ранее французская «дочка» Auchan Holding Ceetrus продала бизнес в России. Новым собственником стала компания «Торговые галереи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ретейлер «Ашан» не будет уходить из России. Об этом представители компании сообщили Минпромторгу РФ, заявил статс-секретарь — замглавы министерства Виктор Евтухов. «Нет, „Ашан“ не будет уходить. Есть даже официальное обращение в Министерство промышленности и торговли РФ, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — заявил Виктор Евтухов в интервью телеканалу РБК. Он напомнил, что не весь бизнес находится под давлением западных стран, передает RT. Ретейлер неоднократно отмечал, что он не собирается покидать страну. При этом в ФНС заподозрили сеть в неуплате налогов на сумму в 125 миллионов рублей. Ранее французская «дочка» Auchan Holding Ceetrus продала бизнес в России. Новым собственником стала компания «Торговые галереи».