Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

12 мая 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Бориса Ковальчук. Об этом сообщил Совфед РФ. «В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — говорится в сообщении Совфеда РФ. Заявление появилось в официальном telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Бориса Ковальчук. Об этом сообщил Совфед РФ. «В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — говорится в сообщении Совфеда РФ. Заявление появилось в официальном telegram-канале.