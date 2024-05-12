12 мая 2024

Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Бориса Ковальчук. Об этом сообщил Совфед РФ.

«В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — говорится в сообщении Совфеда РФ. Заявление появилось в официальном telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин предложил назначить председателем Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Бориса Ковальчук. Об этом сообщил Совфед РФ. «В Совет Федерации также поступило представление Президента России для назначения на должность Председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — говорится в сообщении Совфеда РФ. Заявление появилось в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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