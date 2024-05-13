Правительство поддержало увеличение страхового возмещения ОСАГО

Законопроект подали в Госдуму в июле 2023 года
Российское правительство поддержало инициативу, согласно которой страховое возмещение в рамках ОСАГО будет увеличено со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в копии проекта заключения.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Законопроект находится в распоряжении РИА Новости.
Согласно проекту, предлагается увеличить размер страхового возмещения ущерба по полису ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей. Сама инициатива была подана партией «Новые люди» в Госдуму еще в июле 2023 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.