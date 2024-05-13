Правительство поддержало увеличение страхового возмещения ОСАГО

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Законопроект подали в Госдуму в июле 2023 года
Законопроект подали в Госдуму в июле 2023 года Фото:

Российское правительство поддержало инициативу, согласно которой страховое возмещение в рамках ОСАГО будет увеличено со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в копии проекта заключения.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Законопроект находится в распоряжении РИА Новости.

Согласно проекту, предлагается увеличить размер страхового возмещения ущерба по полису ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей. Сама инициатива была подана партией «Новые люди» в Госдуму еще в июле 2023 года.

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Российское правительство поддержало инициативу, согласно которой страховое возмещение в рамках ОСАГО будет увеличено со 100 до 200 тысяч рублей. Об этом говорится в копии проекта заключения. «Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — говорится в документе. Законопроект находится в распоряжении РИА Новости. Согласно проекту, предлагается увеличить размер страхового возмещения ущерба по полису ОСАГО со 100 до 200 тысяч рублей. Сама инициатива была подана партией «Новые люди» в Госдуму еще в июле 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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