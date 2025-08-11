На площади 450 га локализирован пожар между селами Петропавловка и Васильевка в Белгородском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пожар между селами Павловка и Васильевка локализован на площади 450 гектаров», — заявило ведомство в telegram-канале. Они также отметили, что распространение огня на населенные пункты не допущено, а также отсутствует открытое горение.
По информации, на месте работают более 160 специалистов и 42 единицы техники. Также сообщается о двух задействованных вертолетах МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.