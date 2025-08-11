Крупный ландшафтный пожар тушат в Крыму. Видео

В тушении задействовано более 160 специалистов, заявили в МЧС
В тушении задействовано более 160 специалистов, заявили в МЧС Фото:

На площади 450 га локализирован пожар между селами Петропавловка и Васильевка в Белгородском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожар между селами Павловка и Васильевка локализован на площади 450 гектаров», — заявило ведомство в telegram-канале. Они также отметили, что распространение огня на населенные пункты не допущено, а также отсутствует открытое горение.

По информации, на месте работают более 160 специалистов и 42 единицы техники. Также сообщается о двух задействованных вертолетах МЧС России.

