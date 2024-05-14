14 мая 2024

Казахстанская дочка Carlsberg не смогла отстоять право на бренд пива «Балтика»

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Решение суда первой инстанции о незаконности передачи лицензии вступило в силу Фото:

В Санкт-Петербурге тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор о передаче исключительной лицензии на бренд «Балтика» казахстанской дочке Carlsberg. Решение было принято в рамках попытки иностранной кампании изменить заключение суда первой инстанции.

«Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Из этого следует, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску пивоваренной компании «Балтика» в январе, вступило в законную силу.

Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент страны Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. В пресс-службе Минфина РФ ответили на это, что временным управляющим назначено Росимущество, что не влечет изменения в структуре собственности.

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В Санкт-Петербурге тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор о передаче исключительной лицензии на бренд «Балтика» казахстанской дочке Carlsberg. Решение было принято в рамках попытки иностранной кампании изменить заключение суда первой инстанции. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Из этого следует, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску пивоваренной компании «Балтика» в январе, вступило в законную силу. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент страны Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. В пресс-службе Минфина РФ ответили на это, что временным управляющим назначено Росимущество, что не влечет изменения в структуре собственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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