Казахстанская дочка Carlsberg не смогла отстоять право на бренд пива «Балтика»

15 мая 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Решение суда первой инстанции о незаконности передачи лицензии вступило в силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Санкт-Петербурге тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор о передаче исключительной лицензии на бренд «Балтика» казахстанской дочке Carlsberg. Решение было принято в рамках попытки иностранной кампании изменить заключение суда первой инстанции. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Из этого следует, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску пивоваренной компании «Балтика» в январе, вступило в законную силу. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент страны Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. В пресс-службе Минфина РФ ответили на это, что временным управляющим назначено Росимущество, что не влечет изменения в структуре собственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным договор о передаче исключительной лицензии на бренд «Балтика» казахстанской дочке Carlsberg. Решение было принято в рамках попытки иностранной кампании изменить заключение суда первой инстанции. «Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — сообщается в карточке дела на портале «Электронное правосудие». Из этого следует, что решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое по иску пивоваренной компании «Балтика» в январе, вступило в законную силу. Доли иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» перешли во временное управление России. Соответствующий указ подписал в июле 2023 года президент страны Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей». Гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил, что власти РФ якобы украли бизнес компании. В пресс-службе Минфина РФ ответили на это, что временным управляющим назначено Росимущество, что не влечет изменения в структуре собственности.