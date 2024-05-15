Товарооборот России и Афганистана достиг миллиарда долларов

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После прихода талибов* к власти товарооборот с Афганистаном достиг миллиарда долларов, заявил Рустам Хабибуллин
После прихода талибов* к власти товарооборот с Афганистаном достиг миллиарда долларов, заявил Рустам Хабибуллин Фото:

Торговля между Россией и Афганистаном выросла до миллиарда долларов после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти и уходу войск США из страны. Об этом рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

"Товарооборот между Россией и Афганистаном перешагнул отметку в один миллиард долларов», — передает слова Хабибуллина РИА Новости. Он напомнил, что еще в 2022 году объем торговли составлял около 170 миллионов долларов.

Хабибуллин отметил, что подъем произошел после того, как Афганистан покинули войска США и НАТО. Эти силы мешали активному развитию экономических и политических связей между странами, заключил руководитель делового центра. 

В августе 2021 года движение "Талибан" вошло в столицу Афганистана Кабул, объявив окончание войны и начало эвакуации граждан Запада. 31 августа американские военные покинули город, завершив почти 20-летнее присутствие США в Афганистане.

*Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Торговля между Россией и Афганистаном выросла до миллиарда долларов после прихода талибов (движение признано ООН террористическим) к власти и уходу войск США из страны. Об этом рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин. "Товарооборот между Россией и Афганистаном перешагнул отметку в один миллиард долларов», — передает слова Хабибуллина РИА Новости. Он напомнил, что еще в 2022 году объем торговли составлял около 170 миллионов долларов. Хабибуллин отметил, что подъем произошел после того, как Афганистан покинули войска США и НАТО. Эти силы мешали активному развитию экономических и политических связей между странами, заключил руководитель делового центра.  В августе 2021 года движение "Талибан" вошло в столицу Афганистана Кабул, объявив окончание войны и начало эвакуации граждан Запада. 31 августа американские военные покинули город, завершив почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. *Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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