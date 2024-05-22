День равноапостольных Кирилла и Мефодия: кем были святые, придумавшие письменность на Руси

В конце мая каждый год в России и во многих восточноевропейских странах отмечается День равноапостольных Кирилла и Мефодия. Этот праздник связан с почитанием святых братьев Кирилла и Мефодия — просветителей славян и создателей славянского алфавита. URA.RU подробно рассказывает о смысле этого праздника и о значимости святых Кирилла и Мефодия.
Когда и где отмечают День равноапостольных Кирилла и Мефодия
День равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечают в десятке стран мира, включая Россию, Белоруссию, Болгарию, Молдавию, Северную Македонию, Сербию, Украину и Чехию, пишет "Газета.ru". В России этот праздник приходится на 24 мая и связан с памятью святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые являются создателями славянской письменности.
Он напоминает о значимости слова, влиянии культуры и общем духовном наследии. По своему содержанию этот праздник является единственным государственно-церковным в России и проводится совместно общественными организациями и Русской православной церковью.
История праздника
История праздника связана с появлением равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые были посланы в Моравию во второй половине IX века византийским императором Михаилом III. Их миссия заключалась в упорядочивании письменности для славянских языков с целью распространения христианства и перевода богослужебных текстов.
Греческий и латинский алфавиты не содержали всех звуков славянских языков, поэтому братья создали новую азбуку — глаголицу и кириллицу. Кирилл, изучивший множество языков и получивший образование в Константинополе, и Мефодий, принявший монашеский постриг, за свои усилия получили почитание и признание.
Их труды стали основой для развития письменности и культуры среди славянских народов, что оказало значительное влияние на формирование христианской культуры в этом регионе. Позднее братья были причислены к лику святых, и в их честь был учрежден праздник — День славянской письменности и культуры, который отмечается памятью равноапостольных Кирилла и Мефодия каждый год.
Кто создал глаголицу и кириллицу
Глаголица и кириллица — две древние славянские азбуки, созданные в разное время и приписываемые разным авторам. Дискуссии среди ученых не прекращаются, поскольку письменные памятники, подтверждающие точную дату и авторство, отсутствуют.
В XVIII веке начались активные дебаты о том, какая из азбук появилась раньше. Сегодня большинство исследователей склоняются к мнению, что глаголица была первоначальной, а кириллица стала результатом ее последующего развития.
Считается, что глаголицу создал Кирилл, а кириллицу — его ученики, среди которых выделяется святой Климент Охридский. Таким образом, современные исследователи склоняются к тому, что глаголица предшествовала кириллице и была усовершенствована ее последующими создателями.
Значение праздника
Филолог и преподаватель Елена Шуванникова в интервью "Газете.ru" подчеркнула, что значение Дня равноапостольных Кирилла и Мефодия невероятно велико. Кириллическая азбука стала основой письменности для многих славянских языков. Она уточнила, что более 400 миллионов людей в мире общаются на языках славянской группы, что свидетельствует о широком распространении и важности этой письменности.
Согласно Шуванниковой, развитие культуры и литературы всех славянских народов получило огромный толчок благодаря созданию Кириллом и Мефодием своей системы письменности. Она утверждает, что славянская письменность является неотъемлемой частью истории и самосознания славян, поскольку позволяет сохранять и передавать знания из поколения в поколение, развивать литературу, искусство, науку, а также общаться на своем родном языке и чувствовать связь с общим славянским корнем.
Традиции праздника
В 1857 году День равноапостольных Кирилла и Мефодия впервые отметили в Болгарии, а затем традиция перешла и на другие страны. Во время праздника проводятся божественные литургии, посвященные памяти святых Кирилла и Мефодия, а также крестные ходы.
В России этот праздник впервые отметили 24 мая 1863 года, в честь тысячелетия славянской письменности. В советское время праздник был забыт, но восстановлен в 1986 году, а в 1991 году он стал государственным праздником.
С 1986 года стали проводиться торжественные мероприятия в разных городах России, но после 2010 года основные события стали проходить в Москве. Сегодня ко Дню славянской письменности и культуры проводятся научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, концерты и другие культурные мероприятия.
Важным событием стало вручение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие русской литературы. Филолог Елена Шуванникова подчеркнула, что славянская письменность является важным достоянием культуры, объединяющим славянские народы.
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