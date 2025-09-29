Стало известно, сколько выделят на оборону России в 2026 году

На национальную оборону России в 2026 году выделят более 12,9 трлн рублей. В 2027 году на эти цели планируется направить свыше 13,5 трлн рублей, а в 2028 году — более 13 трлн рублей, сообщается в материалах к проекту федерального бюджета.
«Бюджетные ассигнования по разделу „Национальная оборона“ запланированы: в 2026 году в объеме 12 930 450,7 млн рублей, в 2027 году — 13 565 870,7 млн рублей, в 2028 году — 13 048 764,8 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. В документах уточняется, что финансирование будет направлено на выполнение государственных программ оборонного характера, техническое переоснащение вооруженных сил и поддержание боеспособности армии, а также на модернизацию инфраструктуры и развитие оборонно-промышленного комплекса.
Ранее Минфин РФ опубликовал прогноз на доходы бюджета от НДС. Согласно их данным, в 2026 году в казну поступит 17,5 триллионов рублей. Всего доход бюджета за 2025 год составил 36,6 триллионов рублей, что составляет 16,8% российского ВВП.
