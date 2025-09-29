Россия отказалась от Европейской конвенции по предупреждению пыток

Россия денонсирует Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года, а также протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года, подписанные от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Об этом говорится в федеральном законе, его подписал президент РФ Владимир Путин.
«Денонсировать европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращнения или наказания», — говорится в документе. Он находится на официальном сайте опубликования правовых актов.
Правительство России предложило Владимиру Путину денонсировать конвенцию в августе 2025 года, и президент внес законопроект в Госдуму. Совет Федерации одобрил закон на пленарном заседании 24 сентября 2025 года. Из пояснительной записки следует, что денонсация связана с «дискриминационными обстоятельствами»: с декабря 2023 года Совет Европы блокирует работу России в Европейском комитете по предупреждению пыток (ЕКПП), не позволяя избрать нового члена от РФ. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что не отказываются от своих международных обязательств в части борьбы с преступлениями и нарушениями прав человека, активно применяя национальное законодательство в этой сфере.
