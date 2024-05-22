Как потребителю защитить себя в 2024 году и куда обращаться при нарушении прав: инструкция

В современном мире взаимоотношения между покупателями и продавцами регулируются множеством законов, которые защищают права потребителей. Сейчас в Российской Федерации действуют определенные нормы, обеспечивающие защиту интересов граждан в сфере торговли. URA.RU рассказывает об актуальных правах и возможностях защиты своих интересов, а также об их изменениях в 2024 году.
Кто такой потребитель
Потребитель в Российской Федерации определен Законом о защите прав потребителей как гражданин, который заказывает, приобретает или использует товары и услуги исключительно для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью. Это ключевое определение лежит в основе всех нормативных актов, касающихся прав потребителей.
Основные права потребителя
Права потребителя в РФ охватывают различные аспекты взаимодействия с продавцами и поставщиками услуг, и распространяются как на физические, так и на виртуальные торговые точки.
Право платить по указанной цене
Законодательство РФ стоит на страже прав потребителей, когда речь идет о ценообразовании. Согласно статье 10 Закона о защите прав потребителей, продавец обязан предоставлять точную информацию о стоимости товара. Если сумма на ценнике не соответствует фактической стоимости товара при расчете, покупатель имеет право требовать продажу товара по цене, указанной на ценнике.
Право на качество
Поставщики обязаны предоставлять качественные товары и услуги. Качество должно соответствовать договору или быть пригодным для обычного использования. Это прописано в статье 4 Закона о защите прав потребителей и статье 469 Гражданского кодекса РФ.
Право на безопасность
Товары и услуги не должны угрожать здоровью и безопасности потребителей. Статья 7 Закона о защите прав потребителей гласит, что товары должны быть безопасными для жизни, здоровья и окружающей среды при нормальных условиях использования.
Право на информацию
Покупатели имеют право на получение полной и достоверной информации о товарах и услугах до совершения покупки. Это включает сведения о составе, правилах использования, цене, сроке годности и других важных аспектах. Детали указаны в статье 10 Закона о защите прав потребителей.
Права при обнаружении в товаре недостатков
Если выявлен брак, потребитель имеет право на возврат товара и денег или замену товара. Статья 18 Закона о защите прав потребителей и статья 476 ГК РФ регламентируют ответственность продавца за недостатки товара и предусматривают возможность обмена товара, его ремонта или уменьшения цены.
Право получить товар на подмену при ремонте
Для товаров длительного пользования предусмотрено право на получение товара-замены на время ремонта основного товара. Гражданин имеет право бесплатно пользоваться им до того момента, как будет отремонтирован его товар. Однако есть ряд исключений.
Право на отказ от товара и возврат при дистанционной покупке
При покупках через интернет или по телефону потребитель может отказаться от товара до его передачи, а также вернуть товар надлежащего качества в течение определенного времени после покупки. Исключением является товар, который выполнен на заказ по индивидуальным меркам.
Кроме того, гражданин имеет право вернуть покупку надлежащего качества как минимум в течение семи дней. В случае если информация о сроках возврата не была озвучена, срок может быть продлен.
Право на защиту
В случае споров с продавцом или поставщиком услуг потребитель может обратиться за защитой своих прав в суд.
Проверка качества товара
Потребители, сомневающиеся в качестве купленного товара, могут обратиться к продавцу с претензией. В таком случае продавец имеет право провести проверку качества, а потребитель вправе участвовать в этом процессе.
Разрешение споров о качестве товара
Если после проверки причины возникновения недостатков товара остаются спорными, может быть назначена экспертиза. В случае несогласия с ее результатами потребитель может обратиться в суд.
Руководитель общественной организации "Общество защиты прав потребителей "Фемида" Светлана Крючкова подчеркивает важность выбора организации для проведения экспертизы: "Необходимо обращать внимание на то, кто ее проводит, а также на то, имеет ли данная организация право проводить экспертизу". Она добавила, что сервисные центры не являются экспертными организациями, за исключением случаев, когда они действуют по поручению суда, передает РИА Новости.
Возмещение убытков потребителю
В случаях, когда некачественный товар или услуга приводят к ущербу, продавец обязан возместить покупателю все понесенные убытки. Согласно статье 15 Закона о защите прав потребителей, компенсация морального вреда производится отдельно от возмещения материального ущерба. Размер компенсации определяется судом.
Защита прав потребителей вне зависимости от качества товара
Закон о защите прав потребителей предусматривает ответственность предпринимателя даже если ущерб не связан с недостатками товара. Например, если покупатель пострадал из-за необеспеченной безопасности в магазине, продавец обязан возместить вред здоровью и может быть оштрафован за неисполнение требований потерпевшего без судебного разбирательства.
Объединение потребителей для защиты своих прав
Гражданам законодательно предоставлено право создавать ассоциации или союзы для проведения независимой экспертизы товаров, осуществления общественного контроля за соблюдением прав потребителей и выполнения других функций, направленных на защиту интересов потребителей. Полномочия таких объединений определены в статье 45 Закона о защите прав потребителей.
Куда обращаться при нарушении прав
Не каждый гражданин, владеющий информацией о своих правах в качестве потребителя, способен самостоятельно разрешить конфликт с продавцом или поставщиком услуг. В таких случаях на помощь могут прийти специализированные организации по защите прав потребителей или соответствующие подразделения муниципальных органов.
Одной из ключевых задач Роспотребнадзора является поддержка и защита прав потребителей. Граждане имеют возможность обратиться в территориальные отделения этой службы для решения возникающих проблем, связанных с качеством товаров и услуг. Сотрудники Роспотребнадзора осуществляют консультации по вопросам защиты прав потребителей, оказывают содействие в организации проверок и экспертиз, а также выполняют ряд других функций, направленных на обеспечение прав потребителей.
Законодательство
Основные положения о правах потребителей содержатся в Законе о защите прав потребителей и Гражданском кодексе РФ. Его можно найти на просторах интернета.
Изменения в 2024 году
С 30 октября 2023 года начали действовать новые правила, вводящие штрафные санкции до 40 тысяч рублей за попытки продавцов навязать покупателям дополнительные товары или услуги до момента заключения основного договора купли-продажи. Такие действия, как отказ в предоставлении основного товара или услуги в случае нежелания клиента оплачивать дополнительные, теперь являются нарушением. Кроме того, игнорирование требований потребителей, связанных с нарушением их прав, может повлечь за собой штрафы в размере от 15 до 300 тысяч рублей.
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