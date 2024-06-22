Происшествия Воздушный шар застрял между скалами в турецкой Каппадокии. Видео 22 июня 2024 в 16:37 Размер текста - 17 + В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами Фото: Илья Московец © URA.RU Воздушный шар с пассажирами экстренно приземлился в Каппадокии. Об этом написала газета Star. Инцидент произошел из-за резкого изменения ветра, после чего шар оказался зажат между скалами. «В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми», — говорится в сообщении издания. Там добавили, что шар застрял между скалами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров. Все находившиеся на борту люди были успешно спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Воздушный шар с пассажирами экстренно приземлился в Каппадокии. Об этом написала газета Star. Инцидент произошел из-за резкого изменения ветра, после чего шар оказался зажат между скалами. «В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми», — говорится в сообщении издания. Там добавили, что шар застрял между скалами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров. Все находившиеся на борту люди были успешно спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям