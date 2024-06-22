Воздушный шар застрял между скалами в турецкой Каппадокии. Видео

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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Якты-Куль. Башкортостан, аэростат, воздушный шар
В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами Фото:

Воздушный шар с пассажирами экстренно приземлился в Каппадокии. Об этом написала газета Star. Инцидент произошел из-за резкого изменения ветра, после чего шар оказался зажат между скалами.

«В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми», — говорится в сообщении издания. Там добавили, что шар застрял между скалами.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров. Все находившиеся на борту люди были успешно спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Воздушный шар с пассажирами экстренно приземлился в Каппадокии. Об этом написала газета Star. Инцидент произошел из-за резкого изменения ветра, после чего шар оказался зажат между скалами. «В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми», — говорится в сообщении издания. Там добавили, что шар застрял между скалами. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров. Все находившиеся на борту люди были успешно спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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