В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами
Воздушный шар с пассажирами экстренно приземлился в Каппадокии. Об этом написала газета Star. Инцидент произошел из-за резкого изменения ветра, после чего шар оказался зажат между скалами.
«В Каппадокии из-за встречного ветра совершил посадку воздушный шар с 22 людьми», — говорится в
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и приступили к эвакуации пассажиров. Все находившиеся на борту люди были успешно спасены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.