21 июня 2024

ЕС будет оплачивать до 60% кредита Украине за счет прибыли от активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕС планирует покрыть значительную часть кредита Украины за счет РФ
ЕС планирует покрыть значительную часть кредита Украины за счет РФ Фото:

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти объявил о планах Евросоюза финансировать значительную часть кредита для Украины. Сумма кредита составляет 50 миллиардов долларов, и ЕС планирует покрыть от 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ.

«Мы начинаем обсуждать вклад США, Японии, Канады и Великобритании. ЕС ориентируется на 50-60% кредита в 50 млрд долларов», — сказал Джорджетти после заседания министров экономики стран-членов Евросоюза, передает агентство ANSA.

Джорджетти уточнил, что детали квоты ЕС пока находятся на стадии обсуждения. Он отметил, что предложение заключается в финансировании кредита на уровне ЕС, а Украина будет выплачивать его за счет прибыли, получаемой ежегодно от замороженных российских активов.

Это заявление последовало за словами премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая после саммита G7 указала, что кредит Украине не будет напрямую финансироваться ЕС. На саммите, прошедшем под ее председательством, было принято решение о выделении Киеву 50 миллиардов долларов.

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Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти объявил о планах Евросоюза финансировать значительную часть кредита для Украины. Сумма кредита составляет 50 миллиардов долларов, и ЕС планирует покрыть от 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ. «Мы начинаем обсуждать вклад США, Японии, Канады и Великобритании. ЕС ориентируется на 50-60% кредита в 50 млрд долларов», — сказал Джорджетти после заседания министров экономики стран-членов Евросоюза, передает агентство ANSA. Джорджетти уточнил, что детали квоты ЕС пока находятся на стадии обсуждения. Он отметил, что предложение заключается в финансировании кредита на уровне ЕС, а Украина будет выплачивать его за счет прибыли, получаемой ежегодно от замороженных российских активов. Это заявление последовало за словами премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая после саммита G7 указала, что кредит Украине не будет напрямую финансироваться ЕС. На саммите, прошедшем под ее председательством, было принято решение о выделении Киеву 50 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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