Помощник Путина разозлился на Запад из-за лицемерной «дружбы» в 90-е

Патрушев обвинил Запад в стремлении разрушить Россию
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Запад строил планы по развалу российского государства, заявил Николай Патрушев
Запад строил планы по развалу российского государства, заявил Николай Патрушев Фото:

За показной «любовью к России» со стороны Запада в 90-е скрывалось желание расчленить российское государство и лишить его статуса великой державы. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев.

«Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной „любви к России“, за которым стояло желание раздробить наше государство на „удельные княжества“», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что распад Советского Союза стал «моментом трагедии» для русского народа, который оказался искусственно разделенным границами. Однако Запад, вместо того чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, бросился «доставать русофобские инструкции и методички прежних поколений» и открыто призывать к территориальному расчленению России.

Более того, Запад, по словам Патрушева, стремился «переформатировать» ценностные ориентиры россиян, культивируя атмосферу недоверия к власти и пренебрежительное отношение ко всему русскому, в том числе к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Сам термин «патриот» приобрел в либеральных кругах «презрительный, иронично-негативный оттенок», заключил Патрушев.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что еще до 2022 года на Западе обсуждались планы по разделу России и Китая на части. По словам президента России Владимира Путина, Запад долго стремился к развалу Советского Союза, а затем и России. Об этом свидетельствуют высказывания британских лидеров в ходе Первой и Второй мировых войн, передает 360.ru

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За показной «любовью к России» со стороны Запада в 90-е скрывалось желание расчленить российское государство и лишить его статуса великой державы. Такое заявление сделал помощник президента РФ Николай Патрушев. «Запад демонстрировал аномальный всплеск либеральной „любви к России“, за которым стояло желание раздробить наше государство на „удельные княжества“», — передает слова Патрушева ТАСС. Он добавил, что распад Советского Союза стал «моментом трагедии» для русского народа, который оказался искусственно разделенным границами. Однако Запад, вместо того чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество с Россией, бросился «доставать русофобские инструкции и методички прежних поколений» и открыто призывать к территориальному расчленению России. Более того, Запад, по словам Патрушева, стремился «переформатировать» ценностные ориентиры россиян, культивируя атмосферу недоверия к власти и пренебрежительное отношение ко всему русскому, в том числе к истории России и ее традиционным духовно-нравственным ценностям. Сам термин «патриот» приобрел в либеральных кругах «презрительный, иронично-негативный оттенок», заключил Патрушев. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что еще до 2022 года на Западе обсуждались планы по разделу России и Китая на части. По словам президента России Владимира Путина, Запад долго стремился к развалу Советского Союза, а затем и России. Об этом свидетельствуют высказывания британских лидеров в ходе Первой и Второй мировых войн, передает 360.ru. 
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