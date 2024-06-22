Медведев обвинил Европу в предательстве итогов Второй мировой войны

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Дмитрий Медведев рассказал о возвращении фашизма в Европу
Дмитрий Медведев рассказал о возвращении фашизма в Европу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В предавшую итоги Второй мировой войны Европу вернулся фашизм. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия проводит спецоперацию, чтобы вновь искоренить его. 

«Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что будет сделано все, чтобы уберечь страну от агрессоров-неонацистов и обеспечить безопасность граждан. 

Ранее Медведев заявлял, что борьбу с нацизмом возобновили на поле боя и в информационном пространстве. В обращении к участникам акции «Диктант Победы» он отметил, что россияне пройдут тестирование на знание истории не ради оценок, а по велению души и с благодарностью к героям Великой Отечественной войны, передает 360. ru. 

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В предавшую итоги Второй мировой войны Европу вернулся фашизм. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что Россия проводит спецоперацию, чтобы вновь искоренить его.  «Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что будет сделано все, чтобы уберечь страну от агрессоров-неонацистов и обеспечить безопасность граждан.  Ранее Медведев заявлял, что борьбу с нацизмом возобновили на поле боя и в информационном пространстве. В обращении к участникам акции «Диктант Победы» он отметил, что россияне пройдут тестирование на знание истории не ради оценок, а по велению души и с благодарностью к героям Великой Отечественной войны, передает 360. ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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