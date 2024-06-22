Медведев перешел на английский язык

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев создал новый telegram-канал полностью на английском языке. По его словам, этот ресурс предназначен специально для англосаксов.
«Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Ниже он прикрепил ссылку на новый ресурс.
Приветственный пост в новом канале звучит так: «Hello to all the speakers of English! (Привет всем, кто говорит по-английски! — прим. URA.RU)». Далее Медведев продублировал последнюю публикацию из своего русскоязычного telegram-канала, переведя текст на английский.
После начала российской специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года, Дмитрий Медведев стал активно вести личные соцсети. На своих страницах во «Вконтакте» и Telegram он регулярно пишет тексты, комментируя как внутрироссийские, так и международные политические события.
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев создал новый telegram-канал полностью на английском языке. По его словам, этот ресурс предназначен специально для англосаксов. «Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал Медведев в своем telegram-канале. Ниже он прикрепил ссылку на новый ресурс. Приветственный пост в новом канале звучит так: «Hello to all the speakers of English! (Привет всем, кто говорит по-английски! — прим. URA.RU)». Далее Медведев продублировал последнюю публикацию из своего русскоязычного telegram-канала, переведя текст на английский. После начала российской специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года, Дмитрий Медведев стал активно вести личные соцсети. На своих страницах во «Вконтакте» и Telegram он регулярно пишет тексты, комментируя как внутрироссийские, так и международные политические события.