Члены богатейшей семьи в Британии получили срок за рабовладение

FT: семья мультимиллиардеров Хиндуджа получила срок за эксплуатацию прислуги
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Два человека из семьи Хиндуджа получили срок в 4,5 года, еще два — в четыре года
Два человека из семьи Хиндуджа получили срок в 4,5 года, еще два — в четыре года Фото:

Четыре члена семьи Хиндуджа, признанные самой богатой семьей в Великобритании, были признаны виновными в эксплуатации домашней прислуги и приговорены к тюремным срокам. Об этом сообщила газета The Financial Times. Суд в Женеве вынес решение после того, как обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства.

«Рабочие подвергались эксплуатации, поскольку они не знали языка, у них забрали паспорта и платили им только раз в 3–6 месяцев», — говорится в материале. Там отметили, что два члена семьи получили по 4,5 года заключения, остальные два — по четыре года.

По данным следствия, прислуга содержалась в закрытом режиме на вилле семьи в пригороде Женевы, спали в подвальных комнатах и работали до 18 часов в день за зарплату, значительно ниже положенной по швейцарскому законодательству. Hinduja Group, принадлежащая семье, является многонациональным конгломератом с активами на сумму около 100 млрд долларов, включая автомобилестроение, банковское дело, здравоохранение и торговлю.

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Четыре члена семьи Хиндуджа, признанные самой богатой семьей в Великобритании, были признаны виновными в эксплуатации домашней прислуги и приговорены к тюремным срокам. Об этом сообщила газета The Financial Times. Суд в Женеве вынес решение после того, как обвинения были подтверждены в ходе судебного разбирательства. «Рабочие подвергались эксплуатации, поскольку они не знали языка, у них забрали паспорта и платили им только раз в 3–6 месяцев», — говорится в материале. Там отметили, что два члена семьи получили по 4,5 года заключения, остальные два — по четыре года. По данным следствия, прислуга содержалась в закрытом режиме на вилле семьи в пригороде Женевы, спали в подвальных комнатах и работали до 18 часов в день за зарплату, значительно ниже положенной по швейцарскому законодательству. Hinduja Group, принадлежащая семье, является многонациональным конгломератом с активами на сумму около 100 млрд долларов, включая автомобилестроение, банковское дело, здравоохранение и торговлю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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