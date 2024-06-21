NYP: Байден ограничил возможности Украины из страха эскалации

22 июня 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден постоянно ослабляет красные линии под страхом обострения конфликта Фото: Official White House / Adam Schultz Вашингтон ослабляет ограничения на использование Киевом оружия на территории РФ. Однако вместе с тем США во главе с Джо Байденом сдерживают Украину из-за страха эскалации напряженности. Об этом пишет The New York Post. «Изменения не зашли достаточно далеко. Вместо того, чтобы США смело выступили против президента РФ Владимира Путина, заявление на этой неделе оказалось примером того, как Белый дом Байдена ограничивает Украину из страха эскалации», — комментирует издание недавнее решение Вашингтона позволить ВСУ бить вглубь РФ оружием США. В статье говорится, что когда дело доходит до Украины, Вашингтон демонстрирует явное «отсутствие срочности», часто колеблясь с поставкой оружия или внесением изменений в законы. Так, Джо Байдену потребовалось 11 месяцев, чтобы позволить Пентагону отправить танки Abrams M1, полтора года, чтобы разрешить странам пожертвовать американские истребители F-16 и более двух лет — чтобы отправить Украине ракетные комплексы ATACMS. В Конгрессе США в январе 2023 года Байдена обвинили в нерешительности в украинских вопросах. Там посчитали это затягиванием ситуации. Недавно президент США заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не является лучшим для Киева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон ослабляет ограничения на использование Киевом оружия на территории РФ. Однако вместе с тем США во главе с Джо Байденом сдерживают Украину из-за страха эскалации напряженности. Об этом пишет The New York Post. «Изменения не зашли достаточно далеко. Вместо того, чтобы США смело выступили против президента РФ Владимира Путина, заявление на этой неделе оказалось примером того, как Белый дом Байдена ограничивает Украину из страха эскалации», — комментирует издание недавнее решение Вашингтона позволить ВСУ бить вглубь РФ оружием США. В статье говорится, что когда дело доходит до Украины, Вашингтон демонстрирует явное «отсутствие срочности», часто колеблясь с поставкой оружия или внесением изменений в законы. Так, Джо Байдену потребовалось 11 месяцев, чтобы позволить Пентагону отправить танки Abrams M1, полтора года, чтобы разрешить странам пожертвовать американские истребители F-16 и более двух лет — чтобы отправить Украине ракетные комплексы ATACMS. В Конгрессе США в январе 2023 года Байдена обвинили в нерешительности в украинских вопросах. Там посчитали это затягиванием ситуации. Недавно президент США заявил, что предложение России о прекращении украинского конфликта не является лучшим для Киева.