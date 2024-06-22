Экс-солистка «Тату» Лена Катина поделилась опытом позднего материнства

Экс-солистка «Тату» Лена Катина чувствует себя хорошо из-за позднего материнства
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Лена Катина стала мамой во второй раз в 38 лет
Лена Катина стала мамой во второй раз в 38 лет Фото:

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз в возрасте 38 лет. По ее словам, она чувствует себя прекрасно. Катина является мамой двух сыновей: девятилетнего Александра от первого брака с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и одиннадцатимесячного Демьяна от второго супруга, бизнесмена Дмитрия Спиридонова.

«Мне прекрасно. Я, честно говоря, не ожидала от себя, что в 38 лет решусь родить второго ребенка. Но я нисколько об этом не жалею», — заявила Катина на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Слова передает издание Voice.

Катина также рассказала о различиях в характерах своих детей. Старший сын в детстве был очень активным, в то время как младший проявляет себя как спокойный ребенок. Она отметила, что несмотря на разницу в темпераменте, братья хорошо ладят и тесно дружат.

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Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина стала мамой во второй раз в возрасте 38 лет. По ее словам, она чувствует себя прекрасно. Катина является мамой двух сыновей: девятилетнего Александра от первого брака с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем и одиннадцатимесячного Демьяна от второго супруга, бизнесмена Дмитрия Спиридонова. «Мне прекрасно. Я, честно говоря, не ожидала от себя, что в 38 лет решусь родить второго ребенка. Но я нисколько об этом не жалею», — заявила Катина на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение». Слова передает издание Voice. Катина также рассказала о различиях в характерах своих детей. Старший сын в детстве был очень активным, в то время как младший проявляет себя как спокойный ребенок. Она отметила, что несмотря на разницу в темпераменте, братья хорошо ладят и тесно дружат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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