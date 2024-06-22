Украина хочет поставить рекорд по импорту электроэнергии из Европы

22 июня 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Украина планирует восполнить дефицит электроэнергии, отмечал Герман Галущенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украина 22 июня хочет поставить рекорд по импорту электроэнергии из европейских стран. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны. «На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Это наибольший суточный объем импорта за последние несколько дней. До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна лишилась уже половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а поставки из иностранных стран не могут покрыть дефицит, передает 360.ru. Глава Украины Владимир Зеленский надеется, что союзники Киева помогут стране в этом вопросе, сообщает «Национальная служба новостей». Сегодня, 22 июня, ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины с воздуха и воды. Воздушная тревога работала на всей территории страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина 22 июня хочет поставить рекорд по импорту электроэнергии из европейских стран. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны. «На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Это наибольший суточный объем импорта за последние несколько дней. До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что его страна лишилась уже половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. По его словам, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а поставки из иностранных стран не могут покрыть дефицит, передает 360.ru. Глава Украины Владимир Зеленский надеется, что союзники Киева помогут стране в этом вопросе, сообщает «Национальная служба новостей». Сегодня, 22 июня, ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам Украины с воздуха и воды. Воздушная тревога работала на всей территории страны.