Террорист, участвовавший в захвате сотрудников СИЗО в Ростове, пришел в себя

Террорист Даниил Камнеев, участник захвата сотрудников СИЗО в Ростове, вышел из комы после полученного при задержании тяжелого ранения. Он переведен для дальнейшего лечения в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пациент находится в сознании, способен говорить и уже дал первые показания. Он вспоминает события дня захвата заложников. Состояние Камнеева оценивается как стабильно тяжелое», — отмечает источник издания.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее агентство рассказало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнеев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления Камнееву может грозить пожизненное заключение.
Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками.
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