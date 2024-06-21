21 июня 2024

Террорист, участвовавший в захвате сотрудников СИЗО в Ростове, пришел в себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Один из террористов пришел в себя
Один из террористов пришел в себя Фото:

Террорист Даниил Камнеев, участник захвата сотрудников СИЗО в Ростове, вышел из комы после полученного при задержании тяжелого ранения. Он переведен для дальнейшего лечения в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Пациент находится в сознании, способен говорить и уже дал первые показания. Он вспоминает события дня захвата заложников. Состояние Камнеева оценивается как стабильно тяжелое», — отмечает источник издания.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее агентство рассказало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнеев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления Камнееву может грозить пожизненное заключение.

Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками.

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Террорист Даниил Камнеев, участник захвата сотрудников СИЗО в Ростове, вышел из комы после полученного при задержании тяжелого ранения. Он переведен для дальнейшего лечения в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пациент находится в сознании, способен говорить и уже дал первые показания. Он вспоминает события дня захвата заложников. Состояние Камнеева оценивается как стабильно тяжелое», — отмечает источник издания. Корреспондент URA.RU отправил запрос в СК РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что известно о террористах из ростовского СИЗО. В частности, Камнеев причастен к ряду преступлений, направленных против государственной безопасности. За новые преступления Камнееву может грозить пожизненное заключение. Шесть заключенных СИЗО-1 захватили в заложники двух сотрудников учреждения в Ростове-на-Дону утром 16 июня. Нападавшие были вооружены ножами, заточками и резиновыми дубинками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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