Что будет с модным домом Зайцева после смерти наследника

Вдова Егора Зайцева: модный дом модельера продолжит работу
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Дом моды Вячеслава Зайцева продолжит работать
Дом моды Вячеслава Зайцева продолжит работать Фото:

Дом моды знаменитого модельера Вячеслава Зайцева продолжит работу после смерти наследника Егора. Об этом рассказала его вдова Екатерина Ромашкина. 

«Модный дом работал и будет работать, потому что наши великие художники воспитали команду, которая будет продолжать их дело самым достойным образом», — сказала Ромашкина telegram-каналу Shot. По ее словам, на данный момент неизвестно, кто будет им руководить. 

Сын модельера Вячеслава Зайцева — Егор, умер в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково, сообщает "Национальная служба новостей". Егору принадлежало 78% компании. Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет, передает RT

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Дом моды знаменитого модельера Вячеслава Зайцева продолжит работу после смерти наследника Егора. Об этом рассказала его вдова Екатерина Ромашкина.  «Модный дом работал и будет работать, потому что наши великие художники воспитали команду, которая будет продолжать их дело самым достойным образом», — сказала Ромашкина telegram-каналу Shot. По ее словам, на данный момент неизвестно, кто будет им руководить.  Сын модельера Вячеслава Зайцева — Егор, умер в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково, сообщает "Национальная служба новостей". Егору принадлежало 78% компании. Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет, передает RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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