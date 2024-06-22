Что будет с модным домом Зайцева после смерти наследника

Дом моды знаменитого модельера Вячеслава Зайцева продолжит работу после смерти наследника Егора. Об этом рассказала его вдова Екатерина Ромашкина.
«Модный дом работал и будет работать, потому что наши великие художники воспитали команду, которая будет продолжать их дело самым достойным образом», — сказала Ромашкина telegram-каналу Shot. По ее словам, на данный момент неизвестно, кто будет им руководить.
Сын модельера Вячеслава Зайцева — Егор, умер в возрасте 64 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили на Жегаловском кладбище в подмосковном городе Щелково, сообщает "Национальная служба новостей". Егору принадлежало 78% компании. Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года в возрасте 85 лет, передает RT.
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