Путин поддержал выдвижение Артамонова на выборы губернатора в Липецкой области

Путин провел рабочую встречу с Артамоновым
Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы в Липецкой области на второй срок. Российский лидер провел рабочую встречу с Артамоновым по видео связи.
«Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал Путин. В ходе беседа Артамонов сообщил российскому лидеру о ситуации в экономике области, после чего попросил поддержать его выдвижение на второй срок. Впервые его избрали в 2018 году.
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