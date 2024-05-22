Путин поддержал выдвижение Артамонова на выборы губернатора в Липецкой области

23 мая 2024 в 01:36 Размер текста - 17 +

Путин провел рабочую встречу с Артамоновым Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы в Липецкой области на второй срок. Российский лидер провел рабочую встречу с Артамоновым по видео связи. «Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал Путин. В ходе беседа Артамонов сообщил российскому лидеру о ситуации в экономике области, после чего попросил поддержать его выдвижение на второй срок. Впервые его избрали в 2018 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы в Липецкой области на второй срок. Российский лидер провел рабочую встречу с Артамоновым по видео связи. «Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал Путин. В ходе беседа Артамонов сообщил российскому лидеру о ситуации в экономике области, после чего попросил поддержать его выдвижение на второй срок. Впервые его избрали в 2018 году.