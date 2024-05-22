22 мая 2024

Путин поддержал выдвижение Артамонова на выборы губернатора в Липецкой области

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Владимир Путин ответил на вопросы представителей российских СМИ по итогам своего двухдневного государственного визита в КНР, путин владимир, stock
Путин провел рабочую встречу с Артамоновым Фото:

Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы в Липецкой области на второй срок. Российский лидер провел рабочую встречу с Артамоновым по видео связи.

«Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал Путин. В ходе беседа Артамонов сообщил российскому лидеру о ситуации в экономике области, после чего попросил поддержать его выдвижение на второй срок. Впервые его избрали в 2018 году.

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Президент РФ Владимир Путин поддержал выдвижение Игоря Артамонова на губернаторские выборы в Липецкой области на второй срок. Российский лидер провел рабочую встречу с Артамоновым по видео связи. «Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно», — сказал Путин. В ходе беседа Артамонов сообщил российскому лидеру о ситуации в экономике области, после чего попросил поддержать его выдвижение на второй срок. Впервые его избрали в 2018 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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