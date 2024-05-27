«Страна»: на Украине появились первые вербовщики заключенных на фронт

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Украинские подразделения стали вербовать заключенных для отправки на фронт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине появились специальные люди, которые вербуют в ВСУ заключенных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. О своих планах набирать осужденных рассказали представители батальона „Кракен“ (входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — говорится в материале.

Представитель штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что разговор с заключенными идет на понятным для их языке. Он отметил: «Мы были по ту сторону баррикад».

Ранее Украина освободила 350 заключенных. Они будут отправлены на фронт. Всего, как писала газета The New York Times, Киев ожидает, что всего ряды в армии пополнят 20 000 осужденных, передает RT.

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На Украине появились специальные люди, которые вербуют в ВСУ заключенных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. О своих планах набирать осужденных рассказали представители батальона „Кракен“ (входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — говорится в материале. Представитель штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что разговор с заключенными идет на понятным для их языке. Он отметил: «Мы были по ту сторону баррикад». Ранее Украина освободила 350 заключенных. Они будут отправлены на фронт. Всего, как писала газета The New York Times, Киев ожидает, что всего ряды в армии пополнят 20 000 осужденных, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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