«Страна»: на Украине появились первые вербовщики заключенных на фронт

На Украине появились специальные люди, которые вербуют в ВСУ заключенных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. О своих планах набирать осужденных рассказали представители батальона „Кракен“ (входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — говорится в материале.
Представитель штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что разговор с заключенными идет на понятным для их языке. Он отметил: «Мы были по ту сторону баррикад».
Ранее Украина освободила 350 заключенных. Они будут отправлены на фронт. Всего, как писала газета The New York Times, Киев ожидает, что всего ряды в армии пополнят 20 000 осужденных, передает RT.
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