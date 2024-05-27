«Страна»: на Украине появились первые вербовщики заключенных на фронт

27 мая 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Украинские подразделения стали вербовать заключенных для отправки на фронт Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине появились специальные люди, которые вербуют в ВСУ заключенных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. О своих планах набирать осужденных рассказали представители батальона „Кракен“ (входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — говорится в материале. Представитель штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что разговор с заключенными идет на понятным для их языке. Он отметил: «Мы были по ту сторону баррикад». Ранее Украина освободила 350 заключенных. Они будут отправлены на фронт. Всего, как писала газета The New York Times, Киев ожидает, что всего ряды в армии пополнят 20 000 осужденных, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине появились специальные люди, которые вербуют в ВСУ заключенных. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». «На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. О своих планах набирать осужденных рассказали представители батальона „Кракен“ (входит в террористический и запрещенный в РФ полк „Азов“)», — говорится в материале. Представитель штурмбатальона «Да Винчи» Дмитрий Савченко заявил, что разговор с заключенными идет на понятным для их языке. Он отметил: «Мы были по ту сторону баррикад». Ранее Украина освободила 350 заключенных. Они будут отправлены на фронт. Всего, как писала газета The New York Times, Киев ожидает, что всего ряды в армии пополнят 20 000 осужденных, передает RT.