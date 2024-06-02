WP: украинские солдаты бьют тревогу из-за ужасной подготовки новобранцев

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
За время конфликта на Украине так и не была создана эффективная система обучения для мобилизованных, заявили военные Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские командиры жалуются на плохую подготовку новобранцев, которых спешно принимают в ряды ВСУ, чтобы восполнить потери. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

«Украинские командиры уже давно жалуются на плохую подготовку новобранцев в учебных центрах…. Если, не дай бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и ВСУ получат новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то она будет отправлена туда, чтобы просто умереть», — говорится в материале.

Солдаты ВСУ заявили, что в их рядах критически нехватает военных. Это мешает им противостоят ВС РФ, а на обучение мобилизованных нет времени. Боец с позывным Чирва заявил: «То, чему учат в украинских учебных центрах — это полная ерунда». По его словам, значимый опыт приобретается только на поле боя.

Для обучения военных не хватает боеприпасов, так как они отправляются на фронт. Украинский офицер отметил, что в центрах нет, например, гранат для метания. По его словам, на Украине за время конфликта так и не была создана адекватная система обучения.

Ранее на Украине в спешном порядке был принят новый закон о мобилизации. Он принимался быстро, потому что у главы Украины Владимира Зеленского в мае заканчивался президентский срок. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Подробнее — в материале URA.RU. Также известны случаи, когда в армию призывают мужчин с бронхиальной астмой и другими заболеваниями, передает RT.

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Украинские командиры жалуются на плохую подготовку новобранцев, которых спешно принимают в ряды ВСУ, чтобы восполнить потери. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. «Украинские командиры уже давно жалуются на плохую подготовку новобранцев в учебных центрах…. Если, не дай бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и ВСУ получат новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то она будет отправлена туда, чтобы просто умереть», — говорится в материале. Солдаты ВСУ заявили, что в их рядах критически нехватает военных. Это мешает им противостоят ВС РФ, а на обучение мобилизованных нет времени. Боец с позывным Чирва заявил: «То, чему учат в украинских учебных центрах — это полная ерунда». По его словам, значимый опыт приобретается только на поле боя. Для обучения военных не хватает боеприпасов, так как они отправляются на фронт. Украинский офицер отметил, что в центрах нет, например, гранат для метания. По его словам, на Украине за время конфликта так и не была создана адекватная система обучения. Ранее на Украине в спешном порядке был принят новый закон о мобилизации. Он принимался быстро, потому что у главы Украины Владимира Зеленского в мае заканчивался президентский срок. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Подробнее — в материале URA.RU. Также известны случаи, когда в армию призывают мужчин с бронхиальной астмой и другими заболеваниями, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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