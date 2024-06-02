WP: украинские солдаты бьют тревогу из-за ужасной подготовки новобранцев

02 июня 2024 в 11:21 Размер текста - 17 +

За время конфликта на Украине так и не была создана эффективная система обучения для мобилизованных, заявили военные Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские командиры жалуются на плохую подготовку новобранцев, которых спешно принимают в ряды ВСУ, чтобы восполнить потери. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. «Украинские командиры уже давно жалуются на плохую подготовку новобранцев в учебных центрах…. Если, не дай бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и ВСУ получат новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то она будет отправлена туда, чтобы просто умереть», — говорится в материале . Солдаты ВСУ заявили, что в их рядах критически нехватает военных. Это мешает им противостоят ВС РФ, а на обучение мобилизованных нет времени. Боец с позывным Чирва заявил: «То, чему учат в украинских учебных центрах — это полная ерунда». По его словам, значимый опыт приобретается только на поле боя. Для обучения военных не хватает боеприпасов, так как они отправляются на фронт. Украинский офицер отметил, что в центрах нет, например, гранат для метания. По его словам, на Украине за время конфликта так и не была создана адекватная система обучения. Ранее на Украине в спешном порядке был принят новый закон о мобилизации. Он принимался быстро, потому что у главы Украины Владимира Зеленского в мае заканчивался президентский срок. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Подробнее — в материале URA.RU. Также известны случаи, когда в армию призывают мужчин с бронхиальной астмой и другими заболеваниями, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские командиры жалуются на плохую подготовку новобранцев, которых спешно принимают в ряды ВСУ, чтобы восполнить потери. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных. «Украинские командиры уже давно жалуются на плохую подготовку новобранцев в учебных центрах…. Если, не дай бог, произойдет прорыв под Часовым Яром, и ВСУ получат новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то она будет отправлена туда, чтобы просто умереть», — говорится в материале. Солдаты ВСУ заявили, что в их рядах критически нехватает военных. Это мешает им противостоят ВС РФ, а на обучение мобилизованных нет времени. Боец с позывным Чирва заявил: «То, чему учат в украинских учебных центрах — это полная ерунда». По его словам, значимый опыт приобретается только на поле боя. Для обучения военных не хватает боеприпасов, так как они отправляются на фронт. Украинский офицер отметил, что в центрах нет, например, гранат для метания. По его словам, на Украине за время конфликта так и не была создана адекватная система обучения. Ранее на Украине в спешном порядке был принят новый закон о мобилизации. Он принимался быстро, потому что у главы Украины Владимира Зеленского в мае заканчивался президентский срок. Закон обязывает украинцев носить с собой военно-учетный документ и показывать его по первому требованию представителей ТЦК, полицейских или ГНСУ. Подробнее — в материале URA.RU. Также известны случаи, когда в армию призывают мужчин с бронхиальной астмой и другими заболеваниями, передает RT.