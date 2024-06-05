Baza: госпитализирована вдова Гайдая Нина Гребешкова

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Нину Гребешкову госпитализировали в Москве, передает Baza Фото:

В Москве госпитализировали российскую актрису Нину Гребешкову. Об том сообщает Baza. Гребешкова является вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая.

«После обследования актрисе Гребешковой назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что актриса была госпитализирована еще 3 июня. По словам самой актрисы, до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком.

Нина Гребешкова известна своими ролями в советских и российских кинокартинах. Она снималась в «Брилиантовой руке», «Кавказской пленнице», «Легенда 17» и других произведениях.

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В Москве госпитализировали российскую актрису Нину Гребешкову. Об том сообщает Baza. Гребешкова является вдовой легендарного режиссера Леонида Гайдая. «После обследования актрисе Гребешковой назначили операцию и на несколько дней оставили в больнице», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что актриса была госпитализирована еще 3 июня. По словам самой актрисы, до этого она упала у себя дома и ударилась левым боком. Нина Гребешкова известна своими ролями в советских и российских кинокартинах. Она снималась в «Брилиантовой руке», «Кавказской пленнице», «Легенда 17» и других произведениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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