Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вера Высочина

11 июня 2024 в 01:22 Размер текста - 17 +

Актриса умерла на 75 году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умерла актриса Вера Высочина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова. «Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — сообщает пресс-служба театра в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Высочина снималась в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». Она играла в Театре имени Андрея Миронова в спектакле «Сенная лихорадка». Похороны актрисы прошли 10 июня. Прощание с актрисой состоялось в среднем зале крематория на Шафировском проспекте. Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Актрисы не стало 14 мая. Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умерла актриса Вера Высочина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова. «Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — сообщает пресс-служба театра в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Высочина снималась в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». Она играла в Театре имени Андрея Миронова в спектакле «Сенная лихорадка». Похороны актрисы прошли 10 июня. Прощание с актрисой состоялось в среднем зале крематория на Шафировском проспекте. Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Актрисы не стало 14 мая. Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU.