Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умерла актриса Вера Высочина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова.
«Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — сообщает пресс-служба театра в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
Высочина снималась в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». Она играла в Театре имени Андрея Миронова в спектакле «Сенная лихорадка».
Похороны актрисы прошли 10 июня. Прощание с актрисой состоялось в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.
Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Актрисы не стало 14 мая. Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU.
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