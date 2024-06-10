10 июня 2024

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вера Высочина
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск, утрата, свеча скорби
Актриса умерла на 75 году жизни Фото:

В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умерла актриса Вера Высочина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова.

«Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — сообщает пресс-служба театра в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Высочина снималась в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». Она играла в Театре имени Андрея Миронова в спектакле «Сенная лихорадка».

Похороны актрисы прошли 10 июня. Прощание с актрисой состоялось в среднем зале крематория на Шафировском проспекте.

Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Актрисы не стало 14 мая. Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU.

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В Санкт-Петербурге в возрасте 74 лет умерла актриса Вера Высочина. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Андрея Миронова. «Ушла Вера Леонидовна Высочина. На 75 году жизни не стало прекрасной актрисы, выпускницы ЛГИТМиКа», — сообщает пресс-служба театра в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Высочина снималась в сериалах «Чужой», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Побег». Она играла в Театре имени Андрея Миронова в спектакле «Сенная лихорадка». Похороны актрисы прошли 10 июня. Прощание с актрисой состоялось в среднем зале крематория на Шафировском проспекте. Ранее на 92-м году жизни скончалась заслуженная артистка России звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева. Актрисы не стало 14 мая. Что известно о жизни Кудрявцевой — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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